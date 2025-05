Cette montre connectée bien endurante aux faux airs d’Apple Watch chute sous les 80 €

Dévoilée l’an dernier, la Honor Watch 5 présente un design clairement inspiré de celui de la tocante d’Apple. Mais ce n’est pas là son seul atout, puisqu’elle propose aussi une foule de fonctionnalités. Et ce, pour un prix très contenu : sur AliExpress, on la trouve en effet à 77,99 euros au lieu de 199 euros.

La Honor Watch 5 // Source : Honor

C’est lors de l’IFA de Berlin l’année dernière que Honor a présenté plusieurs produits, dont la Honor Watch 5, une montre connectée qui a naturellement pris la relève de la Honor Watch 4. Cette cinquième itération reprend avant tout le format bien reconnaissable de l’Apple Watch, mais son prix est bien plus attractif que sa rivale. Et c’est encore plus le cas en ce moment grâce à une réduction et à un code promo qui font passer son prix sous la barre des 80 euros.

Les points essentiels de la Honor Watch 5

Un design premium

Une dalle AMOLED de 1,85 pouce

Plusieurs capteurs intégrés

Une autonomie de 15 jours

Lancée à 199 euros, puis réduite à 87,99 euros, la Honor Watch 5 est désormais affichée à 77,99 euros chez AliExpress grâce au code promo FRSS10.

Une montre résistante au look très premium

Avec son boîtier intégrant un écran carré, muni de bords arrondis et d’une couronne numérique qui rappelle franchement la fameuse Digital Crown, la Honor Watch 5 reprend clairement le format de l’Apple Watch. On a donc ici un design particulièrement premium, qui promet en plus une belle solidité. En effet, la montre connectée est certifiée IP68 et 5 ATM : elle peut donc résister à une pression équivalant à 50 mètres de profondeur ainsi qu’aux éclaboussures et à la transpiration. Parfait pour les entraînements, y compris à la piscine, donc.

Côté écran, la Honor Watch 5 embarque une dalle Amoled plus grande que celle de sa prédécesseure. Alors que cette dernière mesurait 1,75 pouce, l’écran de la Watch 5 présente une diagonale de 1,85 pouce. De quoi offrir une lecture plus confortable au quotidien. L’affichage propose par ailleurs jusqu’à 1000 cd/m², soit près du double de celui de la Honor Watch 4.

Une montre complète pour le sport

Comme toute bonne montre connectée, la Honor Watch 5 renferme son lot de capteurs pour le suivi sportif et la santé. Elle peut donc mesurer la fréquence cardiaque et la saturation en oxygène dans le sang, analyser votre sommeil et votre stress ou encore vous fournir un récapitulatif le matin sur votre forme ainsi qu’un suivi de la santé complet un une fois. Une puce GPS est également de la partie pour vos entraînements à l’extérieur. D’ailleurs, la montre prend en charge plus de 20 modes sportifs.

La Honor Watch 5 tourne par ailleurs sous un système propriétaire et ne permet pas d’installer d’applications tierces, comme les autres montres du fabricant. Elle permet aussi de répondre à vos appels grâce au Bluetooth. Enfin, côté autonomie, la Honor Watch 5 peut en théorie fonctionner pendant 15 jours grâce à sa batterie de 480 mAh.

