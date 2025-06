Galaxy Unpacked : Samsung dévoilerait un smartphone inattendu pour accompagner ses Z Fold 7 et Z Flip 7

Alors que l’on pensait tout savoir du prochain Galaxy Unpacked, une nouvelle fuite vient un tantinet rebattre les cartes. Les attendus Z Fold 7 et Z Flip 7 ne seraient pas seuls.

Le prochain événement Galaxy Unpacked de cet été s’annonçait déjà comme une évolution attendue de la gamme pliable de Samsung. Une nouvelle fuite, provenant de Setsuna Digital via le réseau social Weibo, suggère que la marque coréenne a gardé une surprise spectaculaire dans sa manche : en plus des Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7, Samsung pourrait dévoiler un smartphone pliant à trois volets.

La surprise du chef : un smartphone à deux charnières

C’est l’information qui agite la toile : Samsung serait sur le point de présenter son premier appareil trifold. Ce nouveau format utiliserait deux charnières pour se déplier en trois sections, se transformant en une tablette dotée d’un écran encore plus grand, à la manière du Huawei Mate XT, premier du genre que nous avions pu prendre en main fin 2024 lors d’un voyage en Chine.

Pour l’instant, les détails sont minces. Déjà aperçu dans des rumeurs, ce smartphone a gagné un premier nom : le G Fold. Il mesurerait 9,96 pouces de diagonale ou 6,54 pouces lorsqu’il est replié. À ce sujet, il utiliserait une méthode de pliable différente de celle du Mate XT de Huawei. Chez Samsung, on replierait les deux côtés sur le milieu. Un procédé qui, en vue de coupe, donnerait à voir une sorte de G, d’où l’appellation G Fold. Une méthode qui protègerait plus efficacement l’écran interne.

On ne sait pas si on verra un produit fini ou simplement un premier aperçu le 9 juillet prochain, à l’instar du Galaxy S25 Edge lors de l’Unpacked de janvier. En revanche, Setsuna Digital indique qu’il ne sera pas commercialisé dans la foulée de l’évènement, mais plutôt en octobre prochain.

Il ajoute que les Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7 connaîtront aussi un lancement étalé avec une sortie effective en août, ce qui laisserait une longue période de précommande.

Les deux promettent un renouveau stylistique avec une épaisseur bien amoindrie sur le Z Fold 7 et un écran externe enfin agrandi sur le Flip 7. Des atouts de charme qui laissent présager un bon cru pour 2025.

Si ces informations se confirment, le prochain Galaxy Unpacked s’annonce comme l’un des plus riches de ces dernières années. Il marquerait à la fois la maturité de la gamme pliable actuelle et le début d’une nouvelle ère avec un premier trifold.