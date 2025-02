Élégante avec ses aiguilles mécaniques, la montre connectée Garmin Vivomove Trend chute sous les 300 €

Avec la Vivomove Trend, Garmin étoffe sa gamme de montres hybrides qui mêle écran tactile invisible et véritable système horloger avec des fonctions sportives complètes, le tout pour 285,17 euros.

La Garmin Vivomove Trend // Source : Garmin

Sur le marché depuis début 2023, la Garmin Vivomove Trend est une montre fine avec une taille de boitier unique de 40 mm. Elle se distingue par son apparence élégante, où aucun bouton ne dépasse, avec de vraies aiguilles mécaniques et un écran tactile bien caché pourtant bel et bien présent. Une montre hybride et élégante qui bénéficie d’une petite remise de 14% en ce moment chez Amazon.

Les points forts de la Garmin Vivomove Trend

L’écran tactile est complètement invisible quand inutilisé

Son autonomie de 5 jours en mode montre connectée

Elle est compatible avec la charge à induction universelle

Lorsqu’elle est sortie, la Garmin Vivomove Trend coûtait 329,99 euros. En ce moment, elle est de retour à son prix quasiment le plus bas, puisqu’elle est à 285,17 euros.

Une montre hybride élégante et fonctionnelle

La Garmin Vivomove Trend est une montre connectée dotée d’un boîtier de 40 mm en polymère avec une lunette en acier. Elle propose un style épuré avec des aiguilles analogiques posées sur un écran LCD tactile invisible lorsqu’inactif. Son format compact (40,4 mm de diamètre, 12 mm d’épaisseur) et son poids léger (44 g) en font un modèle confortable au quotidien. Petit plus : son bracelet en silicone souple et interchangeable, pour s’adapter à votre style. Aussi, son étanchéité 5 ATM permet de l’utiliser dans l’eau, mais évitez les activités un peu exigeantes tout de même.

L’absence de boutons simplifie son design, mais complique son utilisation lors d’activités sportives, notamment par temps de pluie ou avec des doigts humides. Son écran LCD assure une lisibilité correcte en plein jour, même si son rétroéclairage dans l’obscurité dévoile sa dalle, un effet moins discret qu’un affichage OLED. Cet écran est monochrome, affiche 254 x 346 pixels et permet d’accéder à toutes les fonctions connectées de la montre.

Des fonctionnalités complètes mais un suivi perfectible

Compatible avec l’application Garmin Connect, la Vívomove Trend permet un suivi sportif détaillé avec des mesures comme la fréquence cardiaque, le niveau de stress et la qualité du sommeil. Cependant, son capteur cardio optique manque de précision lors d’activités intenses, surtout si vous faites du fractionné ou de la musculation. L’absence de puce GPS oblige également à utiliser un smartphone pour le suivi des parcours extérieurs, ce qui est un peu dommage.

Côté autonomie, la montre tient entre 4 et 5 jours en usage classique, une performance correcte pour une hybride. Son principal atout réside dans sa recharge par induction universelle, une première chez Garmin. En gros, ça permet d’utiliser des chargeurs standards en plus du câble propriétaire. Si vous avez déjà des chargeurs induction à la maison, la montre peut tout à fait se recharger dessus. Une charge complète prend environ 1 h 15, un temps correct.

