Cette nouvelle montre Xiaomi inaugure une nouveauté majeure pour la marque

Xiaomi a dévoilé en Chine sa nouvelle Xiaomi Watch S4 édition 15e anniversaire. L’occasion pour le constructeur d’inaugurer sa propre puce dédiée aux montres, le Xring T1.

La Xiaomi Watch S4 édition 15e anniversaire

Xiaomi est depuis quelque temps un acteur majeur du monde des montres et bracelets connectés. Tant et si bien qu’au premier trimestre de cette année, la marque chinoise a supplanté Apple à la première place des constructeurs ayant vendu le plus de wearables, avec 19 % de parts de marché.

Cependant, jusqu’à présent, Xiaomi s’appuyait sur des processeurs fournis par des constructeurs tiers afin d’équiper ses montres et bracelets. Une stratégie qui semble vouée à changer comme le suggère le lancement en Chine d’une nouvelle montre connectée.

En effet, Xiaomi a profité d’une conférence organisée cette semaine en Chine pour dévoiler sa nouvelle stratégie en matière de processeurs. À l’instar d’Apple ou de Samsung, la marque chinoise compte désormais concevoir ses propres processeurs pour alimenter aussi bien ses smartphones que ses montres connectées.

Une montre équipée du premier processeur Xiaomi

La première smartwatch à profiter de cette nouvelle stratégie est la Xiaomi Watch S4 édition 15e anniversaire. Il s’agit d’une nouvelle version de la Xiaomi Watch S4, déjà lancée en Europe, mais dotée d’un nouveau processeur conçu par Xiaomi, le Xring T1. Ce SoC a le mérite d’intégrer non seulement un processeur, mais aussi un modem 4G pour une compatibilité eSIM.

La Xiaomi Watch S4 édition 15e anniversaire // Source : Xiaomi

Ce processeur serait notamment 35 % plus efficace sur le plan énergétique que celui intégré à la première version de la Watch S4. De quoi permettre jusqu’à 9 jours d’autonomie en 4G.

Pour l’heure, cette Xiaomi Watch S4 édition 15e anniversaire n’est disponible qu’en Chine où elle est affichée au prix de 1299 yuans. Il s’agit du même tarif que celui de la version originelle lors de son lancement en Chine. Pour rappel, la Xiaomi Watch S4 standard est disponible en France depuis le 2 mars dernier, à parti de 169,99 euros.