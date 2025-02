La dernière montre de Garmin inaugure une nouvelle activité sportive, qui mériterait de s’étendre à d’autres montres

Avec sa Tactix 8 destinée aux militaires, Garmin propose le suivi d’une nouvelle activité sportive, le rucking. Cependant, la marche lestée n’est pour l’instant proposée que sur ce nouveau modèle.

La semaine dernière, Garmin dévoilait sa nouvelle gamme de montres de sport destinée aux militaires, avec les Tactix 8 Amoled, Tactix 8 Solar et Tactix 8 AB.

Logiquement, ces nouvelles montres Garmin font la part belle aux fonctions conçues pour les soldats, avec notamment la possibilité de calculer la visée à longue portée, de supprimer toutes les données de la montre ou de proposer un mode furtif.

Cependant, en plus de ces fonctionnalités tactiques, les Tactix 8 intègrent aussi un nouvel entraînement sportif, jusqu’alors inédit sur les montres de la marque américaine : le rucking. Il s’agit en fait d’une activité de marche lestée, particulièrement prisée des militaires. De quoi permettre de s’entraîner avec un sac à dos lesté de plusieurs kilogrammes pour entraîner aussi bien ses muscles que son cardio à résister à un poids plus important.

Si le rucking est initialement un sport associé aux soldats, il se popularise cependant de plus en plus auprès des sportifs amateurs. Comme l’indiquait le journal Le Monde il y a quelques semaines, cette activité connaît un succès croissant « consistant à en faire toujours plus, à sans cesse repousser ses limites ».

Une charge lestée qui peut être programmée dans l’activité

Sur les Tactix 8, le profil lié aux entraînements de marche lestée va permettre notamment d’indiquer le poids supplémentaire porté par l’utilisateur. De quoi permettre à la montre de le prendre en compte lors des différents calculs de VO2Max, de score d’endurance, de statut d’entraînement ou de charge d’entraînement. En passant par un profil plus classique comme le trail ou la marche en extérieur, l’augmentation de fréquence cardiaque ou la réduction de l’allure auraient pour conclusion une baisse de forme.

Pour l’heure, rien n’indique que Garmin cherche à développer le rucking sur ses autres montres de sport. Il ne serait toutefois pas étonnant, compte tenu de la popularité croissance de la pratique, de voir les autres modèles mis à jour. On pourrait ainsi imaginer l’intégration de cette activité — qui a largement dépassé la pratique militaire — sur les montres outdoor de la marque comme les Enduro, les Fenix ou les Instinct.

