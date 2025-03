iPhone 17 Pro : une nouveauté majeure dans le refroidissement pour des performances optimales ?

La prochaine génération d’iPhone pourrait marquer un tournant dans la gestion thermique des smartphones haut de gamme. Apple s’apprêterait à intégrer une technologie de refroidissement avancée dans ses modèles Pro, promettant des performances accrues et une meilleure expérience utilisateur

iPhone 16 Pro Max // Source : Robin Wycke pour Frandroid

Selon des sources proches du dossier citées par Instant Digital sur Weibo, les modèles iPhone 17 Pro et Pro Max intégreront un système de refroidissement par chambre à vapeur, une technologie déjà éprouvée sur certains smartphones Android haut de gamme.

Le système de chambre à vapeur permettrait une dissipation plus efficace de la chaleur sur une surface étendue, prévenant ainsi le phénomène de throttling thermique. Ce dernier, qui consiste en une réduction automatique des performances pour éviter la surchauffe, a souvent été pointé du doigt sur les précédents modèles d’iPhone, notamment lors d’utilisations intensives.

Une meilleure technologie de refroidissement au service des performances

L’intégration de cette technologie, couplée à la puce A19 Pro attendue dans ces modèles, promettrait des performances stables même sous forte charge. Selon le leaker chinois Instant Digital, les nouveaux iPhone Pro maintiendraient « des performances élevées sous forte charge avec pratiquement aucune réduction de fréquence ».

Cette avancée pourrait s’avérer particulièrement bénéfique pour les utilisateurs exigeants, notamment les gamers et les professionnels utilisant des applications gourmandes en ressources. Cependant, il semblerait que cette technologie soit réservée aux modèles Pro, creusant davantage l’écart avec les versions standard de l’iPhone 17.

Si l’amélioration du système de refroidissement constitue une avancée majeure, d’autres changements significatifs sont également attendus sur la gamme iPhone 17. Le design arrière des modèles Pro devrait connaître une refonte importante, avec l’introduction d’une barre de caméra horizontale en aluminium, remplaçant l’emblématique bloc carré.

Cette évolution esthétique s’accompagnerait de l’arrivée d’un nouveau modèle, l’iPhone 17 Air, destiné à remplacer la version Plus. Ce dernier adopterait un design plus fin et léger, tout en conservant une barre de caméra similaire, bien que dotée d’un seul objectif.

Reste à voir comment cette innovation sur le refroidissement se traduira concrètement en termes d’expérience utilisateur et si elle justifiera, aux yeux des consommateurs, l’investissement dans les modèles Pro. La présentation officielle, attendue en septembre prochain, devrait apporter des réponses à ces questions et confirmer ou infirmer les nombreuses rumeurs entourant cette nouvelle génération d’iPhone.