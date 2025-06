Xiaomi lance une montre conçue pour les petits poignets, avec un diamant en prime

Xiaomi a dévoilé une nouvelle montre connectée adaptée aux petits poignets, la Xiaomi Watch S4 41 mm.

La Xiaomi Watch S4 41 mm // Source : Xiaomi

C’est décidément une journée chargée pour Xiaomi. À l’occasion d’une longue conférence de presse organisée en Chine, la marque a fait le plein de nouvelles annonces avec pléthores de nouveaux produits.

Du côté du suivi de sport et de la santé, le constructeur a notamment présenté son nouveau bracelet, le Xiaomi Smart Band 10, mais ne s’est pas arrêté en si bon chemin. En effet, huit mois après la présentation initiale de sa Xiaomi Watch S4, la marque a dévoilé, ce jeudi, une nouvelle édition.

Après la Xiaomi Watch S4, la Xiaomi Watch S4 Sport ou la Xiaomi Watch S4 Edition 15e Anniversaire, il est désormais temps de passer à un modèle plus compact, la Xiaomi Watch S4 41 mm.

Une montre plus petite, plus fine et plus légère

Comme son nom l’indique, cette nouvelle montre connectée se destine surtout aux personnes souhaitant opter pour une montre connectée de plus petit format. On a ainsi une montre au format circulaire avec un diamètre de 41 mm, contre 46 mm pour le modèle originel. Le poids est également plus léger, à 32 grammes, contre 44,5 grammes, et le boîtier plus fin, à 9,5 mm contre 12 mm pour la première Xiaomi Watch S4.

La Xiaomi Watch S4 41 mm // Source : Xiaomi

Cela n’a pas empêché Xiaomi d’intégrer un écran plutôt large, puisque la Xiaomi Watch S4 41 mm profite d’une dalle Amoled de 1,32 pouce avec une luminosité maximale de 1500 cd/m² et un taux de rafraîchissement de 60 Hz.

Du côté des fonctionnalités, on retrouve tout ce qui faisait déjà l’attrait de la Xiaomi Watch S4, mais avec quelques nouveautés. C’est le cas notamment du mode de diffusion de la fréquence cardiaque vers un appareil tiers, comme un compteur vélo par exemple. La montre profite aussi d’une fonction d’appel d’urgence avec partage de la géolocalisation, de plus de 150 modes sportifs et d’une mesure de la température cutanée.

La Xiaomi Watch S4 41 mm en version dorée // Source : Xiaomi

Concernant les coloris proposés, Xiaomi indique que sa Watch S4 41 mm est conçue en acier inoxydable argenté clair ou foncé. Une édition spéciale en dorée est par ailleurs proposée avec bracelet milanais et diamant synthétique sur la couronne.

La Xiaomi Watch S4 41 mm en version dorée // Source : Xiaomi

Forcément, qui dit petit boîtier dit autonomie réduite. Alors que la Xiaomi Watch S4 46 mm promet 15 jours d’utilisation (5 en affichage always-on), la version 41 mm se contente d’une promesse de 8 jours d’autonomie (3 avec affichage always-on).

Prix et disponibilité de la Xiaomi Watch S4 41 mm

Pour l’heure, la Xiaomi Watch S4 41 mm n’est annoncé qu’en Chine où elle est proposée à partir de 999 yuans (119 euros HT) et jusqu’à 1499 yuans (179 euros HT) pour la version dorée. Pour l’heure, aucune disponibilité n’a été annoncée pour le marché français.