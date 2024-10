Xiaomi Smart Band 9 Pro : vers des évolutions tout en subtilité

Le nouveau bracelet connecté Smart Band 9 Pro de Xiaomi se montre pour la première fois au travers d’une poignée de visuels en fuite. On y découvre un design visiblement très proche de l’actuel Smart Band 8 Pro. Mais à quoi d’autre peut-on s’attendre ?

Le Xiaomi Smart Band 8 Pro, pour illustration (et comparaison) // Source : Xiaomi

Coup d’envoi prochain d’un nouveau bracelet connecté chez Xiaomi. Les premiers visuels, en fuite, du futur Smart Band 9 Pro ont été partagés en ligne. L’occasion de découvrir le design de ce modèle 2024, mais aussi de constater que ce dernier n’évolue finalement que peu face au modèle actuel : le Smart Band 8 Pro, lancé durant l’été 2023. Sans surprise, il se distingue par contre très nettement de la mouture « non Pro » du Smart Band 9, très efficace pour la pratique sportive, que nous testions en août.

D’après GadgetAndWearables, qui relaie ces premiers visuels, le Smart Band 9 Pro pourrait disposer d’un écran un peu plus grand grâce à des bordures légèrement rabotées. Rien de spectaculaire toutefois. D’ailleurs, si l’on s’en tient à observer ses premiers visuels de notre côté, rien ne saute vraiment aux yeux. Le changement serait donc infime. Il semble néanmoins que les bords de l’écran soient plus incurvés que par le passé, mais là encore, la différence n’est pas flagrante.

« They’re the same picture. »

Le boîtier en métal de ce nouveau Smart Band 9 Pro adopterait par contre un revêtement mat, potentiellement plus agréable et moins salissant que l’habillage « glossy » de l’ancien modèle. Visiblement, Xiaomi a également remanié le design du bracelet en silicone, et l’on devrait trouver le Band 9 Pro en au moins trois coloris : argent, noir et rose gold.

Sur le plan technique, le Xiaomi Smart Band 9 Pro disposerait à nouveau d’une puce GPS intégrée, de manière à conserver un avantage majeur face à son petit frère « Non Pro » — qui en est malheureusement dépourvu. Reste à savoir quand ce nouveau bracelet connecté pourrait arriver sur le marché. Compte tenu de la fuite de ces visuels, nous sommes tenter d’espérer une date de lancement toute prochaine.

Il est fort possible que l’appareil sera annoncé et commercialisé, d’abord en Chine, puis à l’international, avant la fin de l’année.