Cette nouveauté va transformer votre téléviseur LG… en Xbox

LG a annoncé le déploiement, cette semaine, de l’application Xbox sur ses TV compatibles. Cette nouveauté va permettre de jouer en streaming aux titres du Xbox Game Pass, directement les téléviseurs de la marque, sans console Xbox ni autre dispositif.

Le Xbox Cloud Gaming arrive sur les téléviseurs LG // Source : LG

Fidèle à sa stratégie de déjumeler la marque Xbox des consoles du même nom, pour l’ouvrir à un maximum d’appareils et de plateformes, Microsoft encourage fortement les constructeurs à déployer l’application Xbox sur leurs téléviseurs, smartphones, tablettes, ou encore clés et boîtiers multimédia.

Aujourd’hui c’est donc au tour de LG d’annoncer le déploiement de l’application de Microsoft sur ses téléviseurs, et ce au travers du Gaming Portal de webOS et de son interface LG Apps.

Xbox Télécharger gratuitement

Le Xbox Game Pass arrive sur les téléviseurs LG : votre TV est-elle compatible ?

L’arrivée (cette semaine) de l’application Xbox sur les téléviseurs de LG va permettre aux utilisateurs titulaires d’un abonnement au Xbox Game Pass Ultimate, d’accéder en streaming au large catalogue de titres contenus dans le Xbox Game Pass.

Parmi eux, les jeux Xbox Games Studio (Age of Empires, Forza, Gears of War, Halo…) bien sûr, mais aussi et surtout les principales productions des studios acquis par Microsoft ces dernières années, comme Activision (Call of Duty), Bethesda (Fallout, The Elder Scrolls, Starfield, Dishonored…), Blizzard (Diablo), ou encore Mojang (Minecraft), pour ne citer qu’eux.

Source : Microsoft

L’application Xbox permet également de jouer en streaming à certains jeux Xbox achetés depuis le Microsoft Store. Tous les titres ne sont toutefois pas éligibles, et il en va d’ailleurs de même pour les téléviseurs LG. Seuls les modèles les plus récents pourront en effet profiter de cette nouveauté.

Comme le souligne Fonearena, l’application Xbox n’est compatible qu’avec les téléviseurs LG animées par webOS 24 (ou version ultérieure). En clair, seront principalement concernées les smartTV LG lancées à partir de 2022. On apprend enfin que les modèles StanbyME seront eux aussi éligibles, mais plus tard.

Retrouvez un résumé du meilleur de l’actu tech tous les matins sur WhatsApp, c’est notre nouveau canal de discussion Frandroid que vous pouvez rejoindre dès maintenant !