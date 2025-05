Z90B et Z80B, TV OLED abordables chez Panasonic sous Fire TV ?

Panasonic a organisé un événement européen pour dévoiler sa nouvelle gamme de téléviseurs OLED pour 2025, intégrant les séries Z95B, Z90B et Z80B. Ces modèles, conçus pour offrir une expérience immersive tant visuelle que sonore, intègrent Fire TV un système d’optimisation du gaming et toujours une grande qualité d’image.

Panasonic Line-up TV 2025 OLED // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Lors du CES 2025, Panasonic avait présenté sa nouvelle série haut de gamme OLED, la Z95B. Celle-ci utilise une dalle LG Display Primary RVB Tandem, comme la série G5 de LG Electronics. Il s’agit du fleuron de la marque nipponne, mais celle-ci ne s’est pas arrêtée là malgré les récentes rumeurs d’une cession de sa division TV. En effet, lors d’un évènement à Wiesbaden, en Allemagne, nous avons pu voir l’intégralité des autres séries de TV Panasonic, y compris des modèles LCD et OLED.

Pour aller plus loin

Adieu le MLA, vive le Primary RGB Tandem par LG Display, la nouvelle génération d’écrans OLED à quatre couches

Parmi ces derniers, en 2025, on peut désormais compter sur les séries Z90B et Z80B. La série Z90B, est disponible en 42, 48, 55, 65 et 77 pouces. Elle reprend de nombreuses caractéristiques du modèle phare Z95B, tout en adoptant un design inspiré de ce dernier et en intégrant la nouvelle forme de châssis et une partie arrière repensée.

Pour aller plus loin

Quels sont les meilleurs TV (QLED ou Oled) de 2025 ?

La série Z80B, quant à elle, se positionne comme une porte d’entrée idéale pour découvrir la technologie OLED. Proposée en 48, 55 et 65 pouces, elle bénéficie de l’expertise de Panasonic dans le traitement de l’image et du son, tout en offrant un rapport qualité/prix attractif pour les utilisateurs souhaitant accéder à une expérience cinématographique à domicile, selon la marque. Toutefois, il est à noter qu’à l’heure de l’écriture de ces lignes, Panasonic n’a pas communiqué sur les prix, ni pour ces séries, ni pour la série Z95B. Encore un peu de patience, donc.

De nouvelles fonctionnalités pour les TV 2025, mais aussi 2024

Les nouvelles séries utilisent le système Fire TV avec son lot d’applications et la possibilité de configurer plusieurs profils pour chaque membre de la famille. En outre, sachez que les modèles 2025, mais aussi ceux de 2024 (via une mise à jour à venir d’ici la fin de l’année) profitent de plusieurs nouvelles fonctionnalités.

Parmi celles-ci, on peut compter sur un mode d’image Calman Calibrated qui permet d’obtenir une optimisation des réglages de l’image établis par la société Portrait Display, éditrice du logiciel Calman et proposant également du matériel de calibration.

Source : Sylvain Pichot / Frandroid

En outre, les téléviseurs sont compatibles Bluetooth pouvant également utiliser simultanément les haut-parleurs du TV et d’envoyer un signal Bluetooth vers un casque ou des écouteurs.

Le guide électronique des programmes passe en mode vocal, une fonction d’accessibilité pour les personnes malentendantes. La fonction HDMI Signal Power Link permet d’allumer automatiquement le téléviseur lorsqu’un signal HDMI est transmis depuis un ordinateur portable, par exemple.

Panasonic télécommande 2025 // Source : Panasonic

Le service Alexa+ est disponible, mais seulement aux États-Unis pour le moment. Il s’agit d’une extension de l’assistant vocal Alexa boosté à l’intelligence artificielle. Concrètement, nous ne savons pas encore précisément ce qu’il est possible de faire avec cet outil, mais devrions avoir des informations à ce sujet prochainement.

Z90B, des dalles déjà utilisées l’année dernière

La série Z90B embarque la dalle Master OLED Pro utilisée pour la série Z93A (77 pouces) et Z90A (55 et 65 pouces) de 2024, sauf pour les diagonales de 42 et 48 pouces (dalle Master OLED). Rappelons qu’il s’agit d’une dalle LG Display. Elle est couplée au processeur HCX Pro AI MK II, déjà reconnu pour ses performances en matière de couleur, de contraste et de clarté. Ce processeur utilise l’intelligence artificielle pour détecter le type de contenu affiché, comme le sport, et ajuste automatiquement l’image et le son en conséquence.

Panasonic Z90B // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Le mode Filmmaker développé en partenariat avec l’UHD Alliance et des réalisateurs hollywoodiens, garantit une reproduction fidèle des intentions artistiques, quelles que soient les conditions d’éclairage. En outre, on peut également compter sur l’intégration de la technologie exclusive Intelligent Sensing de Panasonic qui ajuste la température des couleurs et les détails des ombres, optimisant ainsi l’affichage dans les pièces lumineuses ou faiblement éclairées.

La série Z90B bénéficie également de la compatibilité HDR10+ Adaptive et Dolby Vision IQ, qui adapte dynamiquement les niveaux de lumière sur l’ensemble de l’écran afin de révéler plus de détails sans compromettre la fidélité des couleurs. Ils embarquent également un mode Prime Video Calibrated pour optimiser les contenus de la plateforme de streaming d’Amazon.

Panasonic Z90B // Source : Panasonic

En outre, cette série propose des entrées HDMI 2.1 supportant le plein débit et les technologies d’optimisation pour les jeux vidéo. La dalle prend en charge la fréquence de rafraîchissement jusqu’à 144 Hz. Notez aussi l’intégration du Game Mode Extreme pour les jeux vidéo et la barre de jeu pour accéder rapidement à plusieurs paramètres de l’image et du son. Les téléviseurs Panasonic Z90B sont certifiés Nvidia G-Sync et AMD FreeSync Premium pour une parfaite synchronisation des signaux depuis une console ou un PC Gaming.

Panasonic Z90B // Source : Panasonic

Côté audio, la série Z90B propose la technologie Dynamic Theater Surround Pro avec une compatibilité Dolby Atmos. Elle est moins aboutie que celle qui est intégrée au sein de la série haut de gamme Z95B (haut-parleurs frontaux, latéraux, de hauteur et caisson de basses intégrés), mais profite malgré tout de deux haut-parleurs en façade et d’un woofer associé à des radiateurs passifs pour un son relativement chaleureux.

Les téléviseurs de cette série utilisent un pied central pivotant.

Panasonic Z90B // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Z80B : l’accessibilité sans compromis sur la qualité

La série Z80B, dotée du processeur HCX, propose une qualité d’image 4K Ultra HD, des noirs profonds, des contrastes marqués et des couleurs éclatantes.

Panasonic Z80B // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Ce modèle prend en charge les principaux formats HDR, dont Dolby Vision, les modes Filmmaker et HDR10+, permettant ainsi de profiter d’un rendu cinématographique fidèle à la vision des créateurs. Elle utilise une dalle OLED, à l’image des modèles Z85A et des versions de 42 et 48 pouces de la série Z90A de l’année dernière.

Panasonic Z80B // Source : Panasonic

Côté audio, la série Z80B bénéficie de la technologie Panasonic Surround Sound Pro et de la compatibilité Dolby Atmos, associées à un subwoofer intégré. Pour la partie gaming, la dalle monte jusqu’à 120 Hz avec plusieurs entrées HDMI 2.1 et les technologies d’optimisation VRR et ALLM. Le mode d’image Game Mode Extreme est de la partie ainsi que la barre de jeu. Notez la compatibilité AMD FreeSync Premium.

Les téléviseurs de la série Z80B utilise deux pieds en Y inversé.

Panasonic Z80B // Source : Panasonic

Prix et disponibilité des séries Z90B et Z80B

La nouvelle série de téléviseurs Panasonic Z90B sera disponible fin juin pour des prix encore non communiqués à l’heure de l’écriture de ces lignes. La série Pansonic Z80B sera proposée courant juillet.