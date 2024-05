Nouvelles séries de TV Oled Panasonic, la qualité d’image avant tout et jusqu’à 144 Hz

Après avoir présenté les modèles haut de gamme des séries Z95A et Z93A, Panasonic dévoile les autres séries Z90A, Z85A et Z80A, toutes dotées d’une dalle Oled, animées par le système Fire TV d’Amazon et prometteuses d’une excellente qualité d’image aussi bien pour les contenus cinéphiles que pour le gaming.

Lors du CES 2024, Panasonic avait annoncé la sortie des modèles haut de gamme avec les deux séries Z95A et Z93A proposant le système Fire TV à la manœuvre permettant ainsi d’offrir aux utilisateurs un maximum d’applications et une qualité d’image exceptionnelle, comme sait le faire la marque pour les cinéphiles. Désormais, on peut aussi compter sur les séries Z90A — en 42, 48, 55 et 65 pouces — et Z85A — en 55 et 65 pouces uniquement.

Ces modèles Premium sont aussi animés par Fire TV, comme tous les TV Panasonic 2024 et, une première pour la marque, sur la série Z90A, Z95A et Z93A, la possibilité d’utiliser l’assistant vocal Alexa. La série Z90A est aussi capable de profiter d’une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz, idéale pour les joueurs.

La série Z85A est dotée d’une dalle 120 Hz maximum. Cela s’ajoute aux caractéristiques techniques conçues pour le gaming, dont les technologies d’optimisation VRR, ALLM, G-Sync et FreeSync Premium. Notez aussi la compatibilité Dolby Vision Gaming et la fonction True Game Mode permettant, selon Panasonic, de tirer le meilleur des images des jeux vidéo, quel que soit le genre de celui-ci. Sinon, on peut aussi compter sur l’intégration de la fonction Penta Tuner, pour de multiples sources de divertissement en plus des plateformes de streaming.

Le chipset HCX Pro AI Processor MK II à la manœuvre, mais deux dalles distinctes

Les deux nouvelles séries Panasonic Z90A et Z85A proposent le meilleur des images avec une calibration précise et fidèle aux souhaits des réalisateurs grâce au mode Filmmaker. Pour une qualité optimale, elles embarquent le nouveau processeur HCX Pro AI Processor MK II. Les modèles 55 et 65 pouces de la série Z90A sont dotés de la même dalle Master Oled Pro Cinema que la série Z93A (sans technologie MLA Micro Lens Array).



Panasonic 65Z90A

Quant à la série Z85A ainsi que les TV de 42 et 48 pouces de la série Z90A, ils utilisent une dalle Oled classique, moins lumineuse.

Les deux supportent les formats HDR dynamiques dont le HDR10+ Adaptive et le Dolby Vision IQ qui utilisent un capteur de luminosité pour adapter automatiquement la luminosité des téléviseurs en fonction des conditions de la pièce tout en garantissant l’affichage de tous les détails aussi bien dans les zones sombres que dans les zones claires.



Panasonic 65Z85A

Pour l’audio, la série Z90A utilise la technologie Dynamic Theater Surround Pro contre la fonction Theater Surround Pro sur la série Z85A, les supportant le format Dolby Atmos. Au niveau des connectiques, les deux séries sont toujours limitées à deux entrées HDMI 2.1 et deux entrées HDMI 2.0 comme les séries Z95A et Z93A.

Série Panasonic Z80A, l’Oled d’entrée de gamme

La nouvelle série Panasonic Z80A représente l’entrée de gamme Oled pour la marque japonaise. Elle est déclinée en 48, 55 et 65 pouces. Elle partage de nombreuses caractéristiques dont la compatibilité HDR10+, HDR10+ Adaptive, le Dolby Vision IQ et le mode d’image idéal pour les contenus cinéphiles, Filmmaker. Comme les autres TV Panasonic 2024, elles sont animées par le système Fire TV avec l’assistant Alexa. Les dalles White-OLED de cette série, moins lumineuses que les précédentes citées, peuvent supporter la fréquence jusqu’à 120 Hz avec une définition Ultra HD. Elles peuvent compter sur le chipset HCX Processeur pour l’upscaling.



Panasonic Z80A

Pour la partie audio, cette série est dotée de la technologie Surround Sound Pro compatible Dolby Atmos. Enfin, pour les jeux vidéo, outre le 120 Hz, on peut compter sur l’affichage de la barre de jeu ainsi que deux entrées HDMI 2.1, les technologies VRR, FreeSync Premium et ALLM avec un temps de retard à l’affichage particulièrement faible.

Prix et disponibilité

Voici les informations à retenir sur les prix et période de sortie des produits.

Panasonic TV-77Z93A : 4999 € (juillet)

Panasonic TV-65Z95A : 3999 € (juillet)

Panasonic TV-55Z95A : 2999 € (juillet)

Panasonic TV-65Z90A : 3299 € (juillet)

Panasonic TV-55Z90A : 2499 € (juillet)

Panasonic TV-65Z85A : 2499 € (juillet)

Panasonic TV-55Z85A : 1799 € (juillet)

Panasonic TV-65Z80A : 2499 € (septembre)

Panasonic TV-55Z80A : 1799 € (septembre)

Panasonic TV-48Z80A : 1399 € (Octobre)