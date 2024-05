Mini-LED, Fire TV, Google TV… Tout comprendre des Panasonic W95A, W90A, W80A, W70A et W60A

Panasonic a organisé un événement à Düsseldorf en Allemagne pour présenter ses nouvelles gammes TV Oled et LCD pour cette année 2024. Si les modèles Oled sont désormais animés par le système Fire TV d’Amazon, certaines séries LCD en profitent aussi tandis que d’autres utilisent Google TV ou TiVo. Voici le point complet sur celles-ci et leurs principales caractéristiques techniques afin d’y voir plus clair.

Outre les nouvelles séries haut de gamme Oled Panasonic Z95A, Z93A qui ont été annoncées lors du CES 2024 que nous avons déjà pu évaluer lors d’une prise en main, la marque japonaise a aussi présenté les séries Z90A, Z85A et Z80A, toutes utilisant une dalle White-Oled. Lors d’un événement organisé en Allemagne, Panasonic a également annoncé plusieurs séries de TV utilisant des dalles LCD avec un système de rétroéclairage Mini-LED ou LED.

La série W95A représente le haut de gamme dans la catégorie LCD. Elle utilise des Mini-LED pour son rétroéclairage permettant de limiter les effets de blooming et d’obtenir un taux de contraste des plus profonds. De son côté, la série W90A dispose d’un système de rétroéclairage LED Full Array Local Dimming avec des LED réparties sur toute la surface de l’écran. La série W95A est déclinée en 55, 65 et 75 pouces tandis que la série W90A est proposée en 43, 50, 55 et 65 pouces. Les deux utilisent le système Fire TV d’Amazon avec la possibilité d’accéder à de très nombreuses applications dont les principaux services de streaming. Notez également l’intégration de l’assistant vocal Alexa pour piloter le téléviseur ou des objets connectés présents à la maison.

Ces séries profitent de la nouvelle puce de traitement d’image et de son HCX Pro AI Processor MK II que l’on trouve également sur les séries Z95A, Z93A, Z90A et Z85A. Celle-ci promet une qualité d’image exceptionnelle. On peut compter sur le mode d’image Filmmaker permettant d’obtenir un rendu aussi proche que le souhaite le réalisateur avec une très haute fidélité des couleurs. Tous les téléviseurs de ces nouvelles séries sont compatibles avec les formats HDR10+, HDR10+ Adaptive et Dolby Vision IQ.



Panasonic TX-65W95A

Pour le gaming, ces séries W95A et W90A profitent des mêmes technologies d’optimisation, dont la compatibilité VRR, FreeSync Premium, ALLM avec un très faible temps de réponse, et embarquent des dalles capables de supporter une fréquence maximale de 144 Hz. En outre, la technologie Game True Mode permet une excellente fidélité par rapport au signal, quel que soit le type de jeu. On peut aussi compter sur l’affichage d’une barre de jeu afin d’accéder rapidement aux paramètres et de les modifier facilement.

Pour l’audio, les séries W95A et W90A supportent le format Dolby Atmos avec, pour la première, la technologie Panasonic Dynamic Theatre Surround Sound prometteuse d’un son immersif et chaud grâce à l’utilisation de woofers.

Série W80A avec une dalle LED sous Fire TV

Modèles Premium, les TV Panasonic W80A utilisent une dalle LCD avec un système de rétroéclairage LED capable d’afficher une image Ultra HD. Animés par le système Fire TV, ces téléviseurs sont déclinés en 43, 50, 55 et 65 pouces et peuvent compter sur l’assistant Alexa pour le contrôle à la voix aussi bien du TV que des objets connectés présents à la maison. La série W80 profite du chipset HCX Processor pour la mise à l’échelle et supporte les formats HDR10+ et Dolby Vision. Notez également la présence du mode d’image Filmmaker.

Pour l’audio, le format Dolby Atmos est de mise. Enfin, pour les jeux vidéo, les téléviseurs de cette série bénéficient des technologies VRR, ALLM et disposent de deux entrées HDMI 2.1 dont une est compatible eARC pour renvoyer le son vers une barre de son ou un amplificateur idoine.



Panasonic TX-65W80A

Série W70A, modèles LED Ultra HD avec Google TV intégré

La série de téléviseurs Panasonic W70A utilise une dalle LCD avec un système de rétroéclairage LED et une définition Ultra HD. Elle est déclinée en 43, 50, 55 et 65 pouces. Sa particularité est d’être animée par le système Google TV avec Chromecast intégré permettant de profiter des applications de divertissement, d’autres à télécharger et la possibilité d’envoyer, sans fil, des contenus audio et vidéo depuis un appareil mobile. L’assistant vocal du géant américain est également de mise.

Pour la qualité d’image et notamment la gestion HDR, les téléviseurs sont compatibles avec les formats HDR10 et Dolby Vision. Sinon, on peut compter sur les technologies VRR et ALLM pour les jeux vidéo et la compatibilité audio Dolby Atmos. Notez la présence de plusieurs entrées HDMI 2.1 ainsi qu’un mode gaming.



Panasonic TX-65W70A

Série W60A, TV Ultra HD LED sous TiVo

Enfin, la dernière série de téléviseurs LCD Panasonic pour cette année 2024 est baptisée W60A. Il s’agit de modèles embarquant une dalle avec un système de rétroéclairage LED capable d’afficher des images Ultra HD. Déclinée en 43, 50, 55 et 65 pouces, elle sera disponible seulement sur certains marchés, dont la France.

Cette série a la particularité d’être animée par le système TiVo avec la possibilité d’accéder à de nombreuses applications de divertissement et de streaming et d’en télécharger d’autres. Cette plateforme est compatible avec Alexa et Google, si vous disposez d’une enceinte connectée à proximité afin d’utiliser les services associés.



Panasonic TX-55W60A

Comptez sur une compatibilité avec les formats HLG, HDR10, Dolby Vision, Dolby Atmos ainsi que l’intégration des technologies d’optimisation pour les jeux vidéo VRR, ALLM et la fonction eARC depuis l’une des deux entrées HDMI 2.1.

Prix et disponibilité

Enfin, nous vous listons ci-après les informations importantes concernants les tarifs et les fenêtres de sortie des TV concernés.

Panasonic TV-75W95A : 2399 € (juillet)

Panasonic TV-65W95A : 1999 € (juillet)

Panasonic TV-65W90A : 1399 € (juillet)

Panasonic TV-55W90A : 1199 € (juillet)

Panasonic TV-50W90A : 1099 € (juillet)

Panasonic TV-43W90A : 899 € (juillet)

Panasonic TV-65W80A : 1099 € (octobre)

Panasonic TV-55W80A : 899 € (octobre)

Panasonic TV-50W80A : 799 € (octobre)

Panasonic TV-43W80A : 649 € (octobre)

Panasonic TV-65W70A : 899 € (juillet)

Panasonic TV-55W70A : 699 € (juillet)

Panasonic TV-50W70A : 599 € (juillet)

Panasonic TV-43W70A : 549 € (juillet)

Panasonic TV-65W60A : 899 € (juillet)

Panasonic TV-55W60A : 699 € (juillet)

Panasonic TV-50W60A : 599 € (juillet)

Panasonic TV-43W60A : 499 € (juillet)