Test du Panasonic Lumix S1 II : vitesse et polyvalence pour les créateurs exigeants

Le Panasonic Lumix S1 II redéfinit la polyvalence pour les photographes et vidéastes professionnels. Avec son capteur semi-empilé de 24,1 Mpx, il offre des rafales électroniques à 70 images par seconde, un autofocus hybride dopé à l'intelligence artificielle et des vidéos 6K RAW sans crop. Il débarque sur le marché avec un frère jumeau, le S1 IIE doté d’un capteur classique et moins onéreux. Voici le test complet du Lumix S1 II.

Le Panasonic Lumix S1 II // Source : Tristan Jacquel

Panasonic modernise sa gamme S, lancée en 2019, avec la série premium S1 II. Cette famille compte désormais trois modèles : le Lumix S1 II, au cœur de ce test, un appareil photo hybride polyvalent avec un capteur semi-empilé de 24 MP, taillé pour l’action grâce à ses 70 i/s et la vidéo avec un mode 6K 30p sans crop ; le Lumix S1 IIE, déclinaison avec capteur non empilé de 24 MP, limité en cadence et avec un rolling shutter plus marqué, identique en ergonomie et en capacités vidéo ; et le Lumix S1RII, testé il y a quelques mois, identique mais équipé d’un capteur de 44 MP, capable de produire des vidéos 8K 30p.

Pour se démarquer de la concurrence, le Lumix S1 II mise sur des performances vidéo à la pointe, un autofocus fiable, une stabilisation capteur (IBIS) rassurante et une ergonomie bien pensée.

Panasonic Lumix S1 II Spécifications techniques

Ce test a été réalisé avec un appareil prêté par Panasonic.

Panasonic Lumix S1 II Confort et robustesse pour un usage intensif

Ă€ 718 g, avec des dimensions de 134,3 x 102,3 x 90,5 mm, le S1 II perd environ 300 g en comparaison du S1, et offre un très bon Ă©quilibre pour les longues sessions sur le terrain. Sa poignĂ©e profonde et texturĂ©e, combinĂ©e au repose-pouce bien marquĂ©, assurent une prise en main sĂ©curisĂ©e. L’appareil ne menace jamais de glisser, mĂŞme par temps de fortes chaleurs.

Le grip du Panasonic Lumix S1 II est excellent // Source : Tristan Jacquel

Le Lumix S1 II est construit en alliage de magnĂ©sium et rĂ©siste aux conditions difficiles grâce Ă sa certification IP53, qui le protège contre la poussière et les Ă©claboussures, sans compter que le boitier peut fonctionner jusqu’Ă -10°C. Cette robustesse permet de travailler en extĂ©rieur sans crainte dans une large variĂ©tĂ© de scĂ©narios.

Ses commandes incluent 8 boutons personnalisables, stratĂ©giquement placĂ©s pour un accès intuitif : le bouton AF-ON près de l’index et les touches ISO et Q.Menu facilement accessibles par le pouce, facilitent les ajustements rapides. Ces boutons, dotĂ©s d’une texture lĂ©gèrement gaufrĂ©e, assurent une manipulation prĂ©cise, tandis que leur personnalisation via les menus permet d’adapter le boĂ®tier Ă vos besoins spĂ©cifiques, que ce soit pour la vidĂ©o ou la photo.

Le Panasonic Lumix S1 II et le Lumix S 24-60 mm f/2,8 // Source : Tristan Jacquel

Les deux molettes, l’une sur la partie supĂ©rieure pour la vitesse d’obturation et l’autre Ă l’avant pour la compensation d’exposition, offrent une prise en main texturĂ©e et un clic net, ce qui permet des rĂ©glages fins nez collĂ© au viseur.

La connectique inclut un slot CFexpress Type B pour les vidéos 6K et rafales haute cadence, un slot SD UHS-II, un HDMI Type A, un USB-C 3.2 Gen 2, une prise micro et une sortie casque.

La connectique du Panasonic Lumix S1 II

Est-ce un boîtier agréable à utiliser ? Passée la surprise de son aspect massif et anguleux, oui, le Lumix S1 II est un plaisir au quotidien, tant tout y a été pensé de façon rationnelle. Les boutons sont gros, proéminents, le molettes aussi, mais tout cela va dans le sens d’une utilisation efficace. Cet appareil est un outil rassurant.

Panasonic Lumix S1 II Une visée précise pour un cadrage rapide

Le viseur OLED du S1 II, avec 5,76 millions de points, un grossissement de 0,78x et un rafraîchissement à 120 Hz, offre une clarté et une fluidité vraiment appréciables. On peut sans difficulté vérifier la zone de mise au point et la profondeur de champ. Cette visée reste en deçà de celle du Sony A1 (9,4 MP, 0,90x), mais elle n’en demeure pas moins un plaisir à utiliser.

L’Ă©cran tactile de 3,2 pouces (1,84 million de points), entièrement articulĂ©, bascule vers le bas sans besoin de l’écarter vers la gauche du boĂ®tier, et pivote par ailleurs Ă 180° dans cette dernière position. De fait, le S1 II facilite grandement le cadrage en angles extrĂŞmes ou pour les autoportraits.

L’Ă©cran est montĂ© sur pivot mais peut basculer vers le bas sans ĂŞtre dĂ©pliĂ© // Source : Tristan Jacquel

Sa réactivité permet une sélection rapide des points AF, mais sa luminosité limite parfois la lisibilité en plein soleil.

Panasonic Lumix S1 II Un nouveau zoom 24-60 f/2.8 abordable

Panasonic nous a prêté le nouveau zoom Lumix S 24-60 mm f/2.8 pour tester le S1 II. Cet objectif offre une couverture focale plutôt rare, la plupart des objectifs concurrents couvrant jusqu’à 70 mm avec une ouverture constante à f/2.8. Une opportunité intéressante pour qui ne voudrait pas trop dépenser, ce 24-60 étant proposé à 1000 euros environ, tandis que la plupart des 24/28-70 lumineux compatibles avec la monture L ont un prix nettement plus élevé.

L’objectif Lumix S 24-60 mm f/2,8 // Source : Tristan Jacquel

Ce zoom se distingue aussi par son gabarit et son poids raisonnables, avec 544 g. En contrepartie, le Lumix S 24-60 mm f/2.8 n’intègre pas de système de stabilisation, ce qui n’est guère gênant tant l’IBIS du S1 II est performante.

Sa formule optique (15 éléments en 12 groupes, trois lentilles asphériques, quatre éléments ED) offre un piqué correct et un bokeh doux.

Le bokeh du 24-60 mm f/2,8 est doux et fait disparaître les avant-plans. // Source : Tristan Jacquel

L’objectif souffre de très légères aberrations chromatiques et d’un vignettage à 24 mm, corrigibles via le profil intégré aux fichiers RAW, avec un logiciel d’édition.

La gestion du flare est bonne, et le contraste ne s’écrase pas trop lorsque le soleil s’invite dans les clichĂ©s. L’autofocus linĂ©aire, rapide et silencieux, minimise le focus breathing, et assure des transitions fluides en vidĂ©o.

Globalement, ce Lumix S 24-60 mm f/2.8 est une bonne optique, mais il n’y a pas d’effet de sidération lié à la qualité des clichés obtenus, comme cela peut être le cas avec le zoom Sony 24-50 G f/2.8.

Le Panasonic Lumix S1 II écran déplié // Source : Tristan Jacquel

Panasonic Lumix S1 II Le capteur semi-empilé change la donne

Panasonic a choisi une approche technique astucieuse avec le Lumix S1 II, dont le capteur partiellement empilé de 24,1 mégapixels conjugue performances avancées et coût maîtrisé, face aux capteurs empilés complets, plus coûteux, que l’on trouve dans des boîtiers comme le Canon EOS R5 II ou le Nikon Z8. Cette technologie, encore rare, sépare partiellement les circuits de traitement des photosites, ce qui accélère la lecture des données par rapport à un capteur CMOS classique.

Le S1 II excelle ainsi avec des rafales électroniques à 70 images par seconde en RAW, des vidéos en 5,1K/60p Open Gate et 4K/120p à rolling shutter réduit, et une plage dynamique de 15 stops via Dynamic Range Boost.

Le capteur du Panasonic Lumix S1 II // Source : Tristan Jacquel

Un bruit minimal

Le capteur du S1 II se distingue par sa gestion exemplaire du bruit. À ISO 3200, un léger bruit chromatique apparaît, mais il se corrige facilement sous Lightroom sans perte notable de qualité. À ISO 51 200, les performances restent étonnamment bonnes : un grain visible est présent, mais le niveau de détails demeure convenable, supérieur au capteur de 45 MP du S1RII, qui montre une dégradation plus marquée à ce niveau de sensibilité.

ISO100 ISO1600 ISO3200, début bruit chroma ISO6400 ISO12800 ISO25600 ISO51200

En sous-exposant une image de 5 IL à ISO 100, puis en la réexposant correctement, le bruit de fond reste léger, avec un soupçon de bruit chromatique qui se nettoie là encore en un instant avec un logiciel adapté. De ce point de vue, le capteur du S1 II est supérieur à celui du Lumix S1R II, ce qui offre une flexibilité accrue pour les photographes qui travaillent dans des conditions extrêmes ou qui nécessitent une correction importante en post-production.

ISO100 0 IL ISO100 -5 IL corrigée

Un autofocus qui réagit vite

L’autofocus hybride (phase + contraste), avec 779 points couvrant 92 % du capteur, dopĂ© par une IA qui dĂ©tecte humains, animaux et vĂ©hicules, transforme la capture d’instants fugaces. Lors d’un shooting, il peut — avec des objectifs Lumix — fonctionner jusqu’à 30 i/s. La dĂ©tection des yeux est fiable et rapide. Sur les clichĂ©s qui suivent, des canards au ras des herbes hautes, l’AF ne s’est trompĂ© qu’une fois sur 50 clichĂ©s, Ă cause d’une scène trop peu contrastĂ©e oĂą le point a Ă©tĂ© fait sur l’herbe.

Panasonic Lumix S1 II Des clichés avec une excellente dynamique

La qualitĂ© des photos jpeg sorties du boĂ®tier est excellente d’un point de vue nettetĂ© et les couleurs sont fidèles. Mention très bien pour les verts, servis par une bonne balance automatique des blancs.

En postproduction, sur fichiers RAW, je n’ai que très rarement eu besoin de modifier la balance, ce qui permet d’avoir des couleurs justes en mode AWB.

La profondeur du noir est parfois un peu excessive dans les scènes Ă fort contraste et il est souvent nĂ©cessaire, si on ne photographie pas en RAW, de surexposer d’1/3 d’IL pour dĂ©boucher les ombres.

Le grip permet de tenir le boitier d’une main avec le 24-60 mm f/2,8 // Source : Tristan Jacquel

Comme souvent, Panasonic a intégré des profils d’images à son boîtier, que l’on retrouve sous Lightroom en édition RAW. Il y a les classiques, Standard, Naturel, Paysage ou Portrait, et des profils orientés vidéo applicables aux photos, tels que Cinelike A2, D2 et V2, Like 709 (rendu vidéo 8 bits par défaut du mode vidéo) ainsi que des profils flat, dont un Log, idéal pour intégrer des photos à un montage vidéo Log et obtenir une colorimétrie assortie.

Les fichiers RAW sont très malléables et l’on peut restaurer des ombres mal exposées sans aucun mal, jusqu’à 5 IL avec un logiciel tel que Lightroom et en extraire de précieux détails — avec un bruit minimal comme évoqué plus haut.

Il existe aussi un mode d’amĂ©lioration de la marge dynamique qui permet, selon Panasonic, de capturer jusqu’à 15 stops de dynamique en RAW, ce qui peut ĂŞtre utile en cas de scène très fortement Ă©clairĂ©e et contrastĂ©e.Â

Lumix S 24-60 mm f/2,8 Ă 60 mm et f/2,8 // Source : Tristan Jacquel

Panasonic propose aussi un mode haute résolution, qui combine plusieurs images pour produire un cliché de 96 MP. Cependant, il faut poser l’appareil ou l’installer sur un trépied.

L’obturateur mĂ©canique atteint 1/8000s et 10 i/s max, tandis que l’Ă©lectronique monte jusqu’Ă 1/16000s et 70 i/s max, ce qui permet de figer n’importe quelle action ou d’utiliser des ouvertures larges en plein soleil sans filtre ND. La synchronisation flash Ă 1/250s satisfera la plupart des photographes de studio.

Même par temps couvert, les couleurs conservent une bonne intensité // Source : Tristan Jacquel

La stabilisation du capteur (jusqu’à 8 stops) est impressionnante et rassurante en basse lumière. Avec le 24-60 mm f/2.8 ou le 85 mm f/1.8, tous deux dépourvus de stabilisation optique, l’IBIS sécurise énormément les clichés en basse lumière. En étant appliqué, on peut obturer pendant 1 seconde et obtenir en grand-angle une photo parfaitement nette.

Panasonic Lumix S1 II Qualité broadcast sans compromis

Le S1 II s’impose comme un outil vidĂ©o professionnel avec des spĂ©cifications qui rivalisent avec des camĂ©ras dĂ©diĂ©es bien plus coĂ»teuses. Il excelle avec une impressionnante palette de formats d’enregistrement vidĂ©o : 6K 30p sans crop, Cine4K 120p (crop 1,2x) et 5,8K 60p en ProRes RAW. Cette flexibilitĂ© offre aux vidĂ©astes la possibilitĂ© de choisir le format idĂ©al selon leurs besoins, du tournage d’interview en 6K pour des options de recadrage en post-production aux ralentis fluides en C4K 120p pour les sĂ©quences d’action.

Voici les résolutions et modes vidéo du Panasonic Lumix S1 II :

RĂ©solution Cadence max Codec Remarques 6K (5952×3968, 3:2 Open Gate) 30p H.265/H.264 Enregistrement sur carte mĂ©moire (CFexpress/SD). 5,8K (5760×3040, 1.89:1) 60p H.265/H.264 Enregistrement sur carte mĂ©moire, pixel-Ă -pixel. 5,8K (5760×3040, 1.89:1) 30p ProRes RAW Enregistrement sur carte CFexpress Type B. 6K (5952×3968, 3:2 Open Gate) 30p ProRes RAW Sortie HDMI vers enregistreur externe. C4K (4096×2160, 17:9) 120p H.265/H.264 Enregistrement sur carte mĂ©moire, pour ralentis. C4K (4096×2160, 17:9) 60p ProRes RAW Enregistrement sur carte CFexpress Type B. 4K (3840×2160, 16:9) 60p H.265/H.264 Enregistrement sur carte mĂ©moire, 10-bit 4:2:2. 4K (3840×2160, 16:9) 60p ProRes RAW Sortie HDMI vers enregistreur externe.

L’intĂ©gration native des codecs ProRes directement dans le boĂ®tier reprĂ©sente un avantage majeur par rapport Ă la concurrence. Cette fonctionnalitĂ© Ă©limine la nĂ©cessitĂ© d’un enregistreur externe coĂ»teux et encombrant, ce qui simplifie considĂ©rablement le workflow vidĂ©o. En comparaison, le Sony A1 nĂ©cessite un Atomos Ninja V+ pour enregistrer en ProRes RAW, tandis que le Canon EOS R6 II et le Nikon Z6 III ne proposent pas cette option.

Le profil V-Log offre 15 stops de dynamique et égale des caméras cinéma professionnelles. Cette large plage tonale permet de préserver les détails dans les hautes lumières et les ombres profondes, avec une flexibilité considérable en étalonnage. Il est également possible de charger des fichiers LUT afin d’évaluer en temps réel le rendu souhaité en post-production.

La gestion thermique du S1 II constitue un atout majeur, l’appareil permettant 50 minutes d’enregistrement continu en 6K sans surchauffe.

Ces fonctionnalitĂ©s, associĂ©es Ă l’Ă©cran articulĂ© et Ă l’autofocus fluide, favorisent une expĂ©rience de tournage plaisante. Pour les vidĂ©astes solo, la combinaison de la dĂ©tection de visage/Ĺ“il et de la stabilisation 8 stops permet de rĂ©aliser des plans suivis Ă main levĂ©e, sans forcĂ©ment nĂ©cessiter de stabilisateur externe.

Panasonic Lumix S1 II Un compagnon fiable

En une journĂ©e de shooting intensif, le S1 II capture 400 photos (valeur annoncĂ©e par Panasonic) et 110 minutes de vidĂ©o 4K, des performances solides pour un hybride plein format. En 6K, l’autonomie atteint 100 minutes (avec une pause Ă 50 minutes pour refroidissement).

Le Panasonic Lumix S1 II et le 24-60 f/2,8 // Source : Tristan Jacquel

La recharge via USB-C (2 h) ou chargeur externe (1h30) offre une flexibilitĂ© prĂ©cieuse en dĂ©placement, ce qui permet d’utiliser des batteries externes standard pour prolonger les sessions sans accès Ă une prise de courant.

Panasonic Lumix S1 II Prix et disponibilité

À 3499 euros — et 3999 euros en kit avec le Lumix S 24-60mm f/2.8 — le Panasonic Lumix S1 II se présente comme un investissement premium pour les créateurs exigeants. Son capteur partiellement empilé de 24,1 mégapixels délivre des rafales à 70 images par seconde, réduit le rolling shutter en vidéo, et s’accompagne d’un autofocus hybride optimisé par l’intelligence artificielle. Les vidéos 6K avec codecs ProRes offrent une flexibilité maximale en post-production.

Le S1 IIE, à 2799 euros (700 euros de moins), partage les mêmes capacités vidéo : 6K/30p sans crop, C4K/120p, 5,8K/60p, et ProRes RAW. Il conserve l’autofocus hybride, la plage dynamique de 15 stops en V-Log, et une ergonomie identique. Son capteur non empilé limite néanmoins les rafales à 30 images par seconde avec un buffer de 120 RAW et accentue le rolling shutter en C4K/120p. Ce modèle convient moins à la photo d’action ou aux vidéos de sujets rapides, mais s’impose comme une alternative économique pour les vidéastes et photographes de portrait.

Face au Nikon Z6 III (2600 euros), le S1 II coûte davantage, mais ses codecs ProRes intégrés et sa plage dynamique de 15 stops surpassent les capacités du Z6 III pour les tournages dans des conditions d’éclairage contrastées.

Le Canon EOS R6 Mark II (2500 euros) se positionne en concurrent grâce à son prix attractif et son autofocus Dual Pixel CMOS AF II, mais ses performances vidéo, limitées à 4K/60p sans Open Gate ni ProRes RAW interne, restent inférieures à celles du S1 II.

Le Canon EOS R5 Mark II (4999 euros), avec son capteur empilé de 45 mégapixels et ses vidéos 8K/60p, rivalise plus directement avec le S1 II grâce à sa résolution supérieure et sa vitesse, mais son prix élevé le destine à un public différent.