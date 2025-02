Lumix S1R II : Panasonic dévoile son appareil photo le plus abouti à ce jour

Rafale à 40 images par seconde, mode haute résolution à 177 Mpx, enregistrement ProRes RAW en interne et vidéo 8K… voici le nouveau Lumix S1R II.

Le Panasonic Lumix S1R II // Source : Panasonic

C’est un appareil photo particulièrement attendu de la part des aficionados de la marque Lumix que Panasonic a présenté ce mardi. Après avoir passé plus de quatre ans à développer ses appareils photo full frame sur le milieu de gamme — avec les Lumix S5, S5 II et S9 — la marque japonaise revient désormais sur le segment haut de gamme. Panasonic a ainsi présenté son nouveau Lumix S1R II.

Comme son nom l’indique, le boîtier reprend la lignée du premier Lumix S1R, lancé il y a déjà six ans. Il s’agissait alors de l’un des premiers appareils full frame de Panasonic, avec un « R » mettant en avant sa résolution de 47 millions de pixels.

Un mode haute définition jusqu’à 177 millions de pixels

Logiquement, le nouveau Lumix S1R II mise avant tout sur la définition de son capteur 24 x 36 mm, capable de capturer des clichés de 44 millions de pixels. Il se veut cependant nettement plus compact que son prédécesseur, avec un format équivalent à celui du Lumix S5. Toujours du côté du capteur, Panasonic annonce que son S1R II profite d’une stabilisation mécanique sur cinq axes permettant de gagner jusqu’à 8 stops au centre et 7 sur les bords.

Bien évidemment, l’appareil profite du nouvel autofocus hybride de Panasonic, avec 779 points d’AF et la détection des sujets.

Le Panasonic Lumix S1R II // Source : Panasonic

Toujours du côté de la photo, le boîtier propose une rafale jusqu’à 40 images par seconde, sans blackout, aussi bien sans qu’avec suivi d’autofocus. Panasonic intègre également un mode de pré-déclenchement pour capturer jusqu’à 1,5 seconde en rafale avant même d’appuyer complètement sur le bouton d’obturation.

Le Panasonic Lumix S1R II // Source : Panasonic

Enfin, si le Lumix S1R II dispose d’un capteur de 44 millions de pixels, il permet aussi de prendre des clichés de très haute définition — jusqu’à 177 millions de pixels — à main levée. Comme sur d’autres boîtiers de la marque, ce sont alors les micro-mouvements du capteur qui vont permettre de capturer d’autant plus de détails.

8K, ProRes RAW, audio 32 bits… des fonctions poussées en vidéo

Panasonic oblige, la vidéo n’est pas en reste, avec la possibilité d’enregistrer des séquences jusqu’en 8K 30p en 4:2:0 10 bits. Le Lumix S1R II va permettre de filmer des séquences jusqu’en 5,8K en ProRes 422, ProRes 422 HQ ou ProRes RAW en interne.

L’appareil est aussi en mesure d’enregistrer le son en 32 bits audio en passant par l’accessoire XLR2 de Lumix.

Le Panasonic Lumix S1R II // Source : Panasonic

Du côté de l’ergonomie, le Lumix S1R II reprend celle des autres boîtiers de la marque. Il intègre un viseur Oled de 5,76 millions de points et un écran tactile, orientable et sur rotule de 1,84 million de points. Concernant la connectique, on va retrouver une prise HDMI type-A, une prise USB à laquelle on peut connecter un SSD, un slot CFExpress type B et un emplacement pour carte SD. Enfin, pour les amateurs de boîtier monobloc, un grip supplémentaire sera proposé en option au prix de 349 euros.

Prix et disponibilité du Panasonic Lumix S1R II

Le Panasonic Lumix S1R II sera disponible dans le commerce dans le courant du mois de mars. Il sera proposé nu au prix de 3599 euros, ou en kit avec un objectif 24-105 mm (f/4) au prix de 4499 euros.