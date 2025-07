Voici les premières batteries solides produites par le constructeur chinois Chery présent en Europe

Le groupe Chery travaille depuis plusieurs années sur de nouvelles batteries solides pour ses prochaines voitures électriques. Et voici qu’un premier lot de cellules vient de sortir des chaînes de production.

Cellule de batterie semi-solide // Source : Ahwang

La guerre entre les constructeurs de voitures électriques se poursuit encore et toujours. Que ce soit sur le prix, bien évidemment, mais aussi sur d’autres aspects. Et notamment tout ce qui tourne autour des batteries. Car ces dernières revêtent une importance capitale, bien évidemment.

De nouvelles batteries innovantes

Aujourd’hui, les marques veulent tout faire pour proposer des autos qui se chargent le plus vite possible, mais qui vont également très loin, sans passer par une borne de recharge. C’est notamment dans cet objectif que la batterie solide se développe de plus en plus. Car cette technologie offre de nombreux atouts, notamment une densité énergétique très élevée, nettement plus que les actuelles NMC (nickel – manganèse – cobalt), déjà réputées pour cet avantage.

Et justement, le groupe chinois Chery, qui prévoit de construire une usine de voitures électriques en Europe, croit dur comme fer à cette alternative. Ce dernier vient ainsi d’annoncer le début de la production de sa première batterie solide dans son pays natal, comme l’indique CarNewsChina. Cependant, il faut garder en tête que l’on est encore très loin d’une fabrication en grande série. Car selon certains experts, ces cellules ne devraient pas arriver dans nos voitures électriques avant la fin de la décennie.

Les premiers prototypes de batteries solides en fabrication chez Nissan

Pour l’heure, c’est donc un premier lot qui vient de sortir de l’usine, qui appartient à Anhui Anwa New Energy Technology. Cette entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication d’accumulateurs a été fondée en 2020 et est soutenue par le groupe automobile. Et une chose est sûre, cette nouvelle batterie est particulièrement intéressante En grande partie car elle affiche une densité énergétique que 300 Wh/kg. Contre 180 Wh/kg maximum pour une batterie LFP (lithium – fer – phosphate) ou 250 Wh/kg pour une NMC, par exemple.

Et cela change énormément de choses. Car plus la densité est élevée, plus il est possible de stocker d’électricité dans la batterie, sans devoir augmenter sa taille. De ce fait, cette dernière pèse donc moins lourd pour une même autonomie. Ce qui réduit le poids de la voiture et la consommation. De même que son prix, car on sait que l’accumulateur représente environ 40 % du coût total d’une auto électrique. Par ailleurs, une fois que les usines tourneront à plein régime, la production de batteries solides sera moins onéreuse que le LFP, une technologie déjà plébiscitée depuis quelques années pour son prix réduit.

Une technologie très sûre

Mais revenons à la batterie solide conçue par Anwa en collaboration avec Chery. Cette dernière répond également à la norme chinoise très stricte « ni feu, ni explosion ». Cette dernière entrera en vigueur en juillet 2026 et garantit que les packs ne brûlent ni n’explosent pas après un emballement thermique.

Même si l’on sait que cela est déjà très rare sur les voitures actuelles, comme nous l’avions expliqué dans un précédent article. Cette norme a notamment été annoncé après l’accident mortel ayant impliqué une Xiaomi SU7 qui a pris feu, tuant ses trois occupants en mars 2025. Ce qui ne devrait pas arriver avec les voitures de Chery équipées de sa nouvelle batterie solide. Cette dernière devrait encore évoluer au fil des années. La prochaine génération affichera une densité atteignant les 400 Wh/kg.

Exceed Exlantix E0Y

En 2027, la 3ᵉ génération est d’ores et déjà prévue. Cette dernière pourra quant à elle atteindre les 500 Wh/kg. Pour le moment, on ne sait pas encore quels modèles seront les premiers à être équipés de cette nouvelle batterie solide. Il se dit que l’Exeed Exlantix ET pourrait en faire partie, mais cela reste encore à confirmer. Reste aussi à savoir si l’Europe aura le droit à cette technologie sous peu ou si elle sera dans un premier temps réservée au marché chinois.