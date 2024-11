Voici le 2ème constructeur chinois qui produit ses voitures directement depuis l’Europe

Encore peu connu en Europe, le constructeur chinois Chery vient de démarrer sa production de voitures hybrides sur le Vieux Continent. La firme a repris une ancienne usine appartenant à Nissan, et devrait à terme y produire ses autos électriques afin d’échapper aux droits de douane en hausse.

Source : Chery

Les constructeurs chinois sont nombreux à tenter leur chance en Europe pour y vendre leurs voitures. Et cela fonctionne d’ailleurs plutôt bien pour certains, comme MG et BYD, qui sont désormais bien implantés sur le territoire. Ce qui donne des idées à bien d’autres marques.

Une nouvelle usine en Europe

C’est par exemple le cas de Xpeng, récemment arrivé chez nous, ou encore Zeekr pour ne citer qu’elles. Le souci, c’est que tous ces constructeurs sont soumis à des droits de douane particulièrement élevés, mis en place par l’Union européenne. Le but ? Tenter de déjouer la concurrence considérée comme déloyale par Bruxelles, et faire en sorte de réduire les ventes de ces voitures produites en Chine. Mais les marques n’ont pas dit leur dernier mot, et elles sont nombreuses à implanter des usines dans d’autres pays.

La firme Chery, encore méconnue dans nos contrées a justement fait ce choix stratégique. Alors qu’elle prévoit de commercialiser sous peu ses jeunes marques Omoda et Jaecoo sur le Vieux Continent, elle vient de démarrer la production de certaines autos en Europe. C’est ce qu’explique le site spécialisé Car News China, qui indique que le constructeur assemble désormais certains modèles en Espagne. Et le lieu de production n’est pas n’importe lequel, bien au contraire.

En fait, il s’agit d’une ancienne usine ayant appartenu à Nissan et qui se situe non loin de Barcelone. Cela n’est pas vraiment une surprise, car nous vous en avions déjà parlé quelques mois plus tôt. Mais voilà que les choses deviennent désormais plus concrètes, car les lignes d’assemblages ont désormais commencé à tourner. Ce sont d’abord des modèles hybrides rechargeables qui y sont fabriqués, qui seront vendus avec les logos de la marque espagnole Ebro.

Citons notamment le SUV S700, qui est en fait un Chery Tiggo 7 Pro rebadgé ainsi que le S800, qui cache en fait le Tiggo 8 Plus. Un peu plus tard, l’usine produira aussi des modèles 100 % électriques, mais il faudra s’armer de patience. Car selon le site chinois, le SUV Omoda 5 devrait ouvrir le bal, mais pas avant le dernier trimestre 2025. Plus d’un an d’attente pour enfin voir ce nouvel arrivant sur les routes, qui devrait afficher un prix autour des 37 000 euros.

Pas de droits de douane ?

Ce tarif ne devrait pas être revu à la hausse, car la voiture échapperait logiquement à l’augmentation des droits de douane grâce à sa production en Europe. Car pour mémoire, seules les voitures électriques assemblées en Chine sont soumises à cette taxe, dont le montant varie selon le constructeur. Et même certaines autos de marques européennes y ont le droit, comme la Dacia Spring et la Tesla Model 3. À noter que la fabrication des modèles de Chery en Europe présente aussi un autre avantage.

Ces derniers devraient être éligibles au bonus écologique, qui sera toutefois fortement raboté l’an prochain pour passer à 3 000 euros. Et il n’est en plus pas exclu que le gouvernement français adopte de nouvelles mesures pour le restreindre encore plus au fil des années. Même s’il devrait rester en vigueur au moins jusqu’en 2027. Ce n’est pas tout, car le constructeur venu de l’Empire du Milieu veut aller encore plus loin dans son implantation en Europe.

Il se murmure en effet qu’il prévoit de mettre en place un centre de recherche et développement en Espagne avec son partenaire EV Motors. Pour rappel, Chery n’est pas la seule marque à fabriquer ses autos sur notre territoire, puisque c’est également le cas de Leapmotor qui produit sa T03 en Pologne, tandis que BYD va ouvrir une usine en Hongrie. De son côté, MG prévoit d’installer un centre d’assemblage en Europe également, afin d’échapper aux mesures restrictives mises en place par Bruxelles.