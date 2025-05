Ces batteries sans cobalt pour voiture électrique produites en Europe pourraient tout changer

L’entreprise serbe ElevenEs vient de lancer la commercialisation d’une prometteuse batterie LFP (sans cobalt). Dédiée aux voitures électriques, elle promet une charge en 12 minutes, une longévité exceptionnelle et un prix réduit. Voici les détails.

Edge574 Blade Cell // Source : ElevenEs

Avec la fin de Northvolt et les débuts capricieux de l’usine ACC en France, l’industrie européenne de la batterie peut sembler vacillante. Ce qui ne signifie pas que tout est perdu, et une entreprise serbe vient de faire une annonce en ce sens.

Nous parlons ici d’ElevenEs, fondée en 2019, qui vient d’annoncer sur son site la commercialisation d’une batterie LFP (lithium – fer – phosphate) dédiée aux voitures électriques, et multipliant les promesses d’autonomie, de vitesse de charge et de durabilité.

Une recharge en 12 minutes

Chose intéressante : cette cellule, baptisée Edge574, utilise le format « Blade » qu’affectionne particulièrement BYD – en d’autres termes : une longue cellule, ici de 57,4 cm de long (d’où le nom) pour 12 cm de haut et 1,6 cm de large.

Cette Edge574 est une évolution de précédentes cellules d’ElevenEs, auparavant dédiées au stockage stationnaire ou à d’autres applications industrielles. Les efforts se sont portés sur la réduction de la résistance interne et une conception améliorée, plus compacte, plus sûre et plus performante. Et si l’entreprise serbe vise désormais le marché des voitures électriques, c’est parce que les progrès sont probants.

Edge574 Blade Cell // Source : ElevenEs

MINI Countryman : l’aventure 100% électrique Et si vous mettiez un peu d’aventure dans votre week-end ? Rien de plus simple avec le MINI Countryman, il vous suffit de réserver votre essai dès maintenant en ligne ou dans votre MINI Store le plus proche.

L’annonce la plus forte concerne la recharge. ElevenEs annonce un taux de recharge de 10C – autrement dit, la batterie est capable d’accepter une puissance de charge 10 fois supérieure à sa capacité. Une batterie de 210 cellules pourrait ainsi se recharger à 1 MW de puissance, comme les dernières BYD.

Pour aller plus loin

On a rechargé une voiture électrique BYD en 5 minutes : récit de cette expérience hors norme

Plus concrètement, se recharger de 10 à 80 % ne prendrait que 12 minutes en conditions optimales, à une température supérieure à 25°C. C’est, toujours selon ElevenEs, 66 km d’autonomie regagnés par minute.

Si la température rafraîchit, cette cellule reste compétitive. À 10°C, elle pourrait toujours se recharger en 18 minutes (44 km par minute) à une puissance de 650 kW ; à 0°C, ElevenEs n’annonce pas de temps de recharge, mais promet 25 km d’autonomie regagnés par minute à une puissance maximale de 415 kW. Ce qui reste supérieur à l’immense majorité des voitures électriques en vente aujourd’hui.

D’autres qualités, mais encore du chemin à parcourir

Autre sujet intéressant : la densité énergétique, qui atteint 190 Wh/kg. Un excellent score pour une chimie LFP, garant d’une bonne autonomie pour un poids relativement contenu. Le prix devrait, en toute logique, être abaissé par rapport aux cellules NMC, encore majoritaires en Europe.

Ce format Blade se prête particulièrement bien à l’architecture Cell-to-Pack, voire Cell-to-Body, avec une disparition des modules intermédiaires, gage d’une capacité énergétique supérieure – au risque, parfois, d’une réparabilité entachée.

À ce sujet, l’entreprise serbe se veut rassurante sur la durabilité de sa batterie, communiquant sur une durée de vie de 2 000 cycles avant d’atteindre 80 % de la capacité initiale, soit 500 000 km.

Batterie Blade BYD (pour illustration) // Source : BYD

Notons enfin que cette cellule Edge574 n’est pas un échantillon test ou une vision long terme d’ElevenEs, mais est d’ores et déjà en vente. Les cellules sortent d’une ligne pilote proche de son centre de recherche et développement.

L’entreprise voit loin, avec un projets d’usine européenne opérationnelle en 2026, une seconde prévue pour 2028, et même une gigafactory aux États-Unis espérée pour 2031. Reste que les récents déboires de ses homologues européens aspirent tout de même à une certaine prudence, d’autant plus qu’ElevenEs (une émanation du géant de l’aluminium Al Pack Group) ne mentionne explicitement aucun client pour le moment.