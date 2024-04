La batterie solide révolutionnaire pour voitures électriques arrive plus tôt que prévu

Avec des autonomies, des temps de recharge et des niveaux de sécurité jamais vus, la batterie solide promet une réelle révolution pour les voitures électriques. Si un cap était globalement fixé pour 2030, CATL, le leader mondial de la batterie, vient d'annoncer un début de production dès 2027. Mais en commençant par des petites quantités.

Les voitures électriques ne sont qu’un sujet comme un autre, et n’échappent pas à des serpents de mer. Parmi eux, les batteries solides sont probablement le sujet qui soulève le plus d’enthousiasme, avec des promesses à la pelle : recharges express, autonomies XXL et niveaux de sécurités jamais vus.

Des promesses qui ne sont que théoriques… mais cela devrait bientôt changer. Si beaucoup de constructeurs (notamment BMW ou Toyota) promettent des voitures électriques à batterie solide aux alentours de 2030, CATL, le leader mondial de la batterie, vient d’annoncer un début de production dès 2027.

Petit à petit

L’annonce a été faite par Wu Kai, le scientifique en chef de CATL, durant le China International Battery Fair (CIBF), en marge du Salon de Beijing. Une annonce relayée par CNEVpost, dans laquelle le responsable reste extrêmement prudent.

Si CATL prévoit bien de produire ses premières batteries solides en 2027, ce sera dans des petites quantités. L’entreprise évalue la maturité du produit sur une échelle de 1 à 9, et nous en sommes actuellement à 4 – l’idée étant d’arriver à 7 ou 8 en 2027, stade à partir duquel une production de série peut débuter.

Beaucoup de difficultés restent à franchir avant une production de masse, nous prévient Wu Kai, notamment en termes de coûts de production.

De belles promesses et beaucoup de moyens

Reste que le jeu en vaut la chandelle. D’après CATL, la densité énergétique des batteries lithium-ion actuelles tend vers les 350 Wh/kg et ne devraient plus énormément progresser. La batterie solide en préparation pourrait, quant à elle, annoncer 500 Wh/kg, soit une hausse de 70 % !

Cela permettrait de stocker beaucoup plus d’énergie à poids égal, de quoi faire progresser l’autonomie sans grever le poids. Nio l’a d’ailleurs prouvé avec sa solution de batterie semi-solide, capable de dépasser les 1000 km d’autonomie en conditions réelles.

CATL a donc des difficultés à résoudre, mais il est bien entouré : le gouvernement chinois a créé un « super-partenariat » entre la marque et BYD, le numéro 2 mondial de la batterie, mais aussi des universités. Bref, les résultats devraient rapidement venir, et ce cap de 2027 paraît soudainement plus viable.