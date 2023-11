Toyota repousse l’arrivée de ses voitures électriques avec 1 200 km d’autonomie

Toyota travaille actuellement au développement d'une inédite batterie solide, qui devrait arriver d'ici à la fin de la décennie. Au programme : une autonomie de 1 200 km et une recharge en 10 minutes. Problème : elle ne pourra équiper qu'un nombre limité de voitures électriques dans un premier temps.

Les défis sont actuellement nombreux pour les constructeurs automobiles, alors que la concurrence sur le marché de l’électrique est de plus en plus forte. Le but est de convaincre les automobilistes, en balayant leurs craintes, notamment sur le prix ainsi que sur l’autonomie.

Une batterie prometteuse

Et l’une des solutions envisagées pour mettre fin à ces deux principaux freins est le développement de la batterie solide. En effet, cette dernière possède l’avantage d’afficher une plus forte densité d’énergie qu’un pack lithium standard (LFP, NCA ou NMC). C’est-à-dire que pour une même taille, cette solution peut stocker plus d’électricité, et permettre une plus grande autonomie sans augmenter le poids. Le tout pour un coût de production moins élevé.

Il n’est pas étonnant que de nombreux constructeurs s’y intéressent, à commencer par Toyota. En juillet dernier, la firme japonaise annonçait l’arrivée d’une batterie miracle, offrant une autonomie de 1 200 kilomètres et une charge rapide en seulement 10 minutes. Un objectif confirmé au mois de septembre, tandis que la firme dévoilait un vaste plan pour ses futures voitures électriques.

Un étonnant revirement de situation, puisque Toyota ne croyait absolument pas à cette motorisation il y a quelques mois encore, alors qu’il était sous la houlette d’Akio Toyoda. Aujourd’hui, le constructeur veut rattraper son retard, et envisage même de rivaliser avec Tesla. Sur le papier, tout cela est très prometteur. Mais dans la réalité, les choses sont en fait légèrement différentes. En effet, il faudra faire preuve d’encore un peu de patience avant de rouler dans une Toyota à batterie solide.

Et pour cause, un article publié sur le site du Toyota Times explique que la production de masse de ce type d’accumulateur par le constructeur n’est pas prévu pour tout de suite. Si ce dernier annonçait une arrivée en 2027 ou 2028, il faudra en fait plutôt tabler sur 2030. Une année qui sera celle à laquelle cette batterie solide sera produite à très grande échelle, puisqu’il faut savoir que son industrialisation reste encore compliquée.

Un nombre limité

Mais quand bien même cette batterie révolutionnaire sera prête pour une production de masse, elle sera encore limitée dans sa diffusion. Et pour cause, il est expliqué que Toyota en fabriquera assez pour « plus d’une dizaine de milliers de véhicules« . Selon l’article, cela est cohérent avec les plans de la marque, et nul doute que la production s’accélérera ensuite au fil du temps. Cela est de toutes façons nécessaire.

Le site américain Electrek rappelle que le constructeur prévoit de vendre pas moins de 3,5 millions de voitures électriques dans le monde d’ici à 2030. Pour cela, il va lancer une dizaine de modèles zéro-émission (à l’échappement) d’ici à 2026. Actuellement, Toyota ne commercialise que son bZ4X en France, mais d’autres modèles devraient arriver par la suite, dont potentiellement le bZ3 actuellement vendu en Chine. Les futurs modèles seront sans doute dotés de la batterie lithium-ion offrant une autonomie de 800 kilomètres environ prévue par la marque.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Cette dernière coûtera également 20 % de moins, ce qui pourrait permettre à Toyota de réduire ses prix. Et ce alors que le constructeur chinois BYD prévoit que la guerre des tarifs pourrait s’intensifier au cours des prochaines années. Outre des révolutions dans les méthodes de fabrication, la firme japonaise veut aussi faire appel à l’intelligence artificielle pour optimiser le Cx (coefficient de trainée) de ses voitures afin d’augmenter leur autonomie.

Mais l’entreprise devra faire face à une forte concurrence, puisque son rival Nissan travaille également au développement d’une batterie solide pouvant être rechargée en moins de 10 minutes. Celle-ci devrait voir le jour en 2028, tandis que BMW et Ford s’intéressent également à cette technologie.