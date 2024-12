Amazon casse le prix de ce TV 4K QLED Panasonic en 55″ fonctionnant avec Fire TV, aussi compatible Dolby Atmos et Vision

Pour profiter des meilleurs films de Noël et ceux à venir après, vous avez le TV 4K Panasonic 55W80AEZ de 55″ qui fonctionne avec Fire TV, l’écosystème d’Amazon. C’est d’ailleurs sur ce même site qu’il est en promo à -34 %.

Si vous cherchez un nouveau téléviseur, cette offre de réduction de 260 euros chez Amazon est peut-être le moment idéal pour sauter le pas. En plus, elle ne concerne pas n’importe quel téléviseur : le Panasonic TV-55W80AEZ, un modèle LED 4K qui propose de la Dolby Vision et du Dolby Atmos sur une surface de 55″ avec une fréquence de rafraîchissement native de 60 Hz. L’idéal pour tout type de divertissement, avec en plus tout le savoir-faire d’Amazon en matière de connectivité puisqu’elle fonctionne avec Fire TV.

Les points forts du Panasonic TV-55W80AEZ

Il est compatible HDR10+, HLG et Dolby Vision

L’interface Fire TV d’Amazon permet d’utiliser Alexa

Un mode spécial gaming avec prise en charge ALLM et VRR

Si vous passez chez Amazon en ce moment, vous avez l’opportunité de commander le Panasonic TV-55W80AEZ pour 499 euros alors qu’il coûte normalement 759 euros.

Un téléviseur à l’équilibre entre l’image et le son

Le Panasonic TV-55W80AEZ est un téléviseur connecté avec un pied central. Comme ça, même si votre meuble n’est pas très large, vous pouvez quand même le poser dessus. Il mesure 1227 x 230 x 753 mm pour 14,5 kg avec le socle. Il faut tout de même un meuble assez solide pour le supporter. Avec, vous avez une télécommande Bluetooth avec micro intégré.

Cette dernière information est liée au fait que le téléviseur fonctionne avec Fire TV, l’écosystème connecté d’Amazon, avec l’assistant vocal Alexa. Ce qui fait qu’il est possible de commander le téléviseur à la voix, chercher ses programmes en dictant leur nom, et allumer/éteindre l’appareil à distance.

Une image travaillée pour satisfaire tout le monde

Le Panasonic TV-55W80AEZ offre une image qui s’étire sur 55″ et affiche de la 4K à 60 Hz. Une fréquence de rafraîchissement aujourd’hui classique, considérée comme le minimum surtout si vous jouez sur des consoles modernes. Pour les films, c’est très bien. Le téléviseur propose un mode Jeux Plus pour améliorer les temps de réponse, la clarté visuelle et la fluidité.

Il y a même un mode Réalisateur qui, grâce au processeur HCX, promet une image fidèle à la vision du réalisateur. En soit, ça améliore les couleurs et les contrastes pour un rendu plus réaliste, afin de renforcer l’immersion. Pour la connectique, vous avez deux entrées HDMI 2.1 sur le côté, une à l’arrière, dont une compatible eARC. Sans oublier les deux ports USB, le port Ethernet, l’optique numérique et le CI.

