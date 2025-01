Un TV 4K de 58″ compatible Dolby Vision et HDR à moins de 370 € : c’est aussi ça la magie des Soldes

Le Hisense 58A6N est un téléviseur de grande taille, 58 pouces, qui propose de la 4K à 60 Hz, soit de bonnes conditions pour regarder la TV, sans pour autant vider le portefeuille puisqu’il est disponible à seulement 369,99 euros chez Cdiscount.

Quand on se met en quête d’un nouveau téléviseur, on peut vite être intimidé par les prix stratosphériques de certains modèles. Heureusement, certaines marques comme Hisense proposent de bons rapports qualité/prix avec des téléviseurs comme le 58A6N proposé ici chez Cdiscount. Alors oui, ce n’est pas de l’OLED ou du QLED, mais même à son prix de base, qui est inférieur à 500 euros, il reste une bonne affaire. Alors quand, grâce aux Soldes, il perd 140 euros de son prix, c’est difficile d’y trouver quelque chose à redire.

Les points forts du Hisense 58A6N

Un bel écran LED de 58″ qui affiche de la 4K

Mine de rien, il est compatible Dolby Vision, HDR10+, HDR 10 et HLG

La compatibilité ALLM pour améliorer la rapidité d’affichage des images

Ce téléviseur a été lancé sur le marché au prix déjà attractif de 499,99 euros. Grâce aux Soldes en ce moment, et pour quelques jours encore, il est disponible chez Cdiscount pour 369,99 euros.

De la 4K sur 58″ à 60 images/seconde, on ne boude pas son plaisir

Comme le disait un ours mélomane dans un dessin animé de jadis, il en faut peu pour être heureux. C’est pourquoi le TV Hisense 58A6N est une bonne pioche puisque vous avez un téléviseur connecté de 58 pouces qui affiche de la 4K sur 146 cm, donc, pour bénéficier d’images bien détaillées. C’est un format un peu moins courant, on rencontre plutôt des 50, 55 ou 60 pouces, mais ça reste une taille standard pour un salon classique.

Par contre, et c’est peut-être le reproche principal qu’on peut lui faire : c’est un « simple » téléviseur LED. Pas d’OLED, pas de QLED, tout ça dans une logique de réduction des coûts. En résulte une image peut-être un peu moins riche et nuancée en termes de couleurs et de contrastes, mais le résultat reste quand même satisfaisant. Surtout qu’avec la prise en charge des technologies Dolby Vision, HDR et HLG et un processeur Quad Core qui gère la 4K grâce à l’IA, vous ne serez pas lésé. Sans oublier le son, aussi, avec un système 2 x 10W compatible DTS Virtual:X.

Elle fait des efforts pour le gaming

Le téléviseur tente de faire de l’œil aux gamers avec une compatibilité ALLM, VRR et la technologie MEMC ainsi que la présence de ports HDMI 2.1. En théorie, c’est bien, en pratique, ce n’est pas ce qu’il fait de plus convaincant, la faute à une fréquence de rafraîchissement limitée à 60 Hz, peu adaptée aux consoles dernière génération qui prennent en charge le 120 Hz. Mais bon, ça ne vous empêchera pas de jouer quand même dans de bonnes conditions.

Pour ce qui est de la navigation, le Hisense 58A6N utilise Vidaa U, l’OS maison de la marque. C’est simple, efficace, vous retrouvez toutes les apps les plus populaires pour le streaming et le divertissement. On regrette juste l’impossibilité d’installer des apps externes, pour personnaliser un peu son expérience. Vous naviguez dans tout ça avec la télécommande fournie, qui permet en plus d’utiliser les assistants vocaux Alexa et Vidaa Voice.

Si jamais le Hisense 58A6N ne rencontre pas toutes vos attentes, mais que vous avez tout de même un budget serré, vous pouvez vous rabattre sur notre guide d’achat des meilleurs TV à moins de 500 euros.

