L’iPad se rapproche encore du Mac avec iPadOS 26 et ses fenêtres

La mise à jour iPadOS 26 propose un nouveau système de gestion des fenêtres. Une façon de rapprocher encore l’iPad du Mac.

Ces dernières années, l’iPad s’est de plus en plus rapprocher de l’usage d’un véritable PC. Avec la mise à jour iPadOS 26, Apple pousse le curseur encore plus loin.

Du multifenêtre pour iPadOS 26

Le nouveau système de fenêtre d’iPadOS 26 propose d’afficher jusqu’à quatre applications à la fois à l’écran de façon permanente, avec en plus une application temporaire en surimpression.

Ce nouveau système de gestion des fenêtres est également pris en charge quand l’iPad est connecté à un écran externe. De quoi le faire ressembler encore plus à un Mac.

iPadOS 26 a aussi le droit à la nouvelle interface Liquid Glass et une nouvelle barre de menus.

Un explorateur de fichier plus performants

Toujours avec les utilisateurs pro en tête, Apple a revu le fonctionnement de l’application Fichiers. La nouvelle vue permet d’avoir beaucoup plus de détails sur les fichiers.

Il est également possible d’ajouter des dossier au dock directement avec un glisser-déposer au doigt.

Apercu pour iPadOS

Apple ajoute une autre application phare du Mac à sa tablette : Apercu.

Comme sur Mac, elle permet de rapidement visualiser et retoucher des images ou des PDF.

Des fonctions puissantes pour les créateurs de contenu

L’iPad est très populaire chez les dessinateurs et créateurs de contenu qui veulent travailler en mobilité. La mise à jour iPadOS 26 ajoute par exemple la possibilité pour les applications de basculer des tâches lourdes comme l’export d’une vidéo en tâche de fond.

La mise à jour apporte aussi des changements signifcatifs pour l’enregistre audio, ce qui devrait bénéficier aux journalistes et podcasteurs.

Pour la prise de note, l’application Apple Notes prend désormais en charge le markdown, le langage qui permet de facilement mettre en forme du texte.

Jeux et appels téléphoniques

Comme sur macOS, iPadOS 26 se dote d’une application téléphone qui se synchronise avec l’iPhone, et Games, qui réunit tous les jeux installés sur la tablette.

La mise à jour iPadOS 26 sera disponible à la fin de l’année avec iOS 26 et macOS Tahoe.