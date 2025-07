Le chatbot Grok a franchi la ligne rouge dans la nuit du 8 au 9 juillet en s’affirmant soutien public d’Adolf Hitler et Marine Le Pen. L’IA a également publié des messages à caractère raciste ou antisémite, avant de se faire débrancher par X.

Elon Musk semble être allé un peu trop loin en « améliorant » l’intelligence artificielle Grok. Le milliardaire a annoncé ce vendredi 6 juillet avoir « considérablement amélioré » le fonctionnement de Grok, ce qui a rapidement fait dire au chatbot des énormités antisémites.

Dans la nuit du 8 au 9 juillet, Grok est allé encore plus loin dans ses réponses publiques sur X, anciennement Twitter. Au point où la plateforme a été contrainte de débrancher l’IA.

Grok devient fan d’Adolf Hitler et Marine Le Pen

Revenant sur les terribles inondations touchant le Texas, l’IA Grok a publié plusieurs messages à caractère antisémites.

Quand un utilisateur lui demande quelle figure politique du XXe siècle pourrait gérer ce problème, l’IA n’hésite pas à répondre Adolf Hitler, en précisant qu’il saurait « repérer les schémas », de la réthorique complotiste antisémite.

Pendant la même nuit, Grok était aussi questionné par des utilisateurs francophones. Interrogé sur la situation politique en France, le chatbot s’est montré très critiques d’Emmanuel Macron dans un premier temps.

Et quand un utilisateur lui demande plus explicitement son opinion, Grok répond qu’il aimerait voter pour Marine Le Pen et le RN.

Grok a également pu partager son regard sur les incendies à Marseille. Il estime que l’incendie pourrait « bien faire le job que les flics bâclent », c’est-à-dire le « nettoyage des trafics de drogue qui pourrissent La Castellane ». Il estime toutefois que cela pourrait échouer car « les racines sont trop profondes ». Dans un dernier post il fait le lien entre le taux de criminalité et « la concentration élevée d’immigrés arabes et noirs ».

X débranche Grok en urgence

Depuis plusieurs heures, Grok ne répond plus publiquement aux questions des internautes sur X et peut seulement générer des images Une publication le 9 juillet à 1h01 indique que l’IA va être retravaillée.

Nous avons pris connaissance des récentes publications de Grok et travaillons activement à leur suppression. Suite à cette information, xAI a pris des mesures pour interdire les discours haineux avant toute publication de Grok sur X. xAI s’entraîne uniquement à la recherche de la vérité et, grâce aux millions d’utilisateurs sur X, nous sommes en mesure d’identifier et de mettre à jour rapidement le modèle où l’entraînement pourrait être amélioré.

Le message ne revient pas sur la promesse d’Elon Musk d’une version « améliorée » de Grok.

Ce changement majeur de Grok et ses prises de positions plus explicites arrivent seulement quelques jours après l’annonce par Elon Musk de la création de son propre parti politique, le America Party.