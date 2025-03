Voici les prochains emojis disponibles sur votre iPhone

La deuxième bêta d’iOS 18.4 est l’occasion pour Apple d’y intégrer les prochains emojis à venir sur iPhone. S’il faut encore attendre un peu pour la disponibilité publique, on sait déjà à quoi ils ressemblent !

Les huit prochains emojis sur iOS 18.4 // Source : Emojipedia

L’arrivée de nouveaux emojis sont toujours un petit événement pour les utilisatrices et utilisateurs de smartphones. Si certains sont clairement abandonnés dès leur arrivée, d’autres parviennent à se faire une place dans notre quotidien.

Mais pour en arriver là, chaque émoji doit être proposé au Consortium Unicode, l’organisation privée qui gère le standard du même nom, en motivant la demande et en expliquant pourquoi tel emoji devrait être sélectionné. Au total, huit nouveaux ont été annoncés via un communiqué et ils seront intégrés à la prochaine bêta de iOS 18.4, pour arriver sur tous les iPhone compatibles d’ici quelques semaines.

Huit emojis, toujours aussi spécifiques

Forcément, avec les centaines d’emojis déjà existants, difficile de faire quelque chose de très impactant qui aura une chance d’être utilisé par tout le monde. Mais puisqu’il faut essayer, et que les emojis restent des éléments compris par tout le monde, les nouveaux sont généralement assez spécifiques.

L’émoji du visage aux yeux cernés arrive bientôt // Source : Emojipedia

En dehors du visage cerné, qui a tout le potentiel pour réussir, les autres emojis représentent une empreinte digitale, une flaque de peinture à la Splatoon, un radis, un arbre mort, une harpe, une pelle et, pour finir, le drapeau de Sark, une île Anglo-Normande située dans la Manche.

En dehors de ces huit nouveaux emojis, le drapeau de la Syrie a été mis à jour par le Consortium Unicode ; le pays ayant lui-même adopté un nouveau drapeau, il était logique qu’il soit modifié sur nos claviers pour garder toute la cohérence de ces petites icônes.

L’emoji drapeau de la Syrie mis à jour // Source : emojipedia

Une disponibilité prévue pour ces prochaines semaines

Si vous êtes adepte des versions bêta de iOS, alors vous devriez pouvoir en profiter dès maintenant. Pour les personnes plus frileuses à cette idée, ou qui ne s’y intéressent simplement pas, les huit nouveaux emojis arriveront avec la version finale d’iOS 18.4.

Aucune date n’a été annoncée par Apple pour l’heure, mais selon les habitudes de la marque américaine, la nouvelle version d’iOS pourrait débarquer sur nos iPhone d’ici fin mars, voire avril 2025.