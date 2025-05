Solarium, ou comment Apple compte unifier toutes ses plateformes via un langage esthétique commun

La WWDC n’est plus très loin et Apple semble avoir emmené dans ses bagages une grande refonte esthétique de tout son écosystème pour l’occasion. Le projet « Solarium » promet d’être plus ambitieux que prévu.

Le look d’iOS 18 // Crédit : Frandroid

Vous vous attendiez à ce qu’Apple parle d’intelligence artificielle à la WWDC 2025 ? Vous risquez d’être déçu. En effet d’après des informations obtenues par Bloomberg, la grande nouveauté de l’écosystème pommé cette année sera une refonte esthétique d’ampleur.

Si Apple devrait bien annoncer la disponibilité de son IA pour les développeurs et développeuses lors de la conférence, l’accent sera plus mis sur le projet « Solarium » qui promet de changer de fond en comble le design logiciel des différents appareils de la marque.

Tout le monde y passe

On savait déjà que l’iPhone, l’iPad et le Mac auraient le droit à un changement de design radical cette année et que ce projet portait le poétique nom de « Solarium ». Seulement, voilà, d’après les dernières rumeurs, la révolution esthétique entamée par Apple irait plus loin que les trois catégories de produits précédemment citées.

L’esthétique tout en transparence et en verre fumé emprunté au Vision Pro s’étendrait aussi à watchOS et, plus surprenamment, à tvOS. Le système d’exploitation de l’Apple TV n’ayant pas changé de look depuis fort longtemps, un petit coup de peinture ne sera pas de trop. Même le Vision Pro, qui a inauguré ce langage esthétique, aurait le droit à quelques retouches à l’occasion.

L’interface du Vision Pro // Crédit : Apple

L’intention d’Apple avec Solarium est en effet d’offrir un langage esthétique commun et moderne à toutes ses machines. « L’un des principaux thèmes de cette année est la cohérence et la convergence des systèmes d’exploitation », indique Mark Gurman de chez Bloomberg.

Google et Apple changent de look

Si l’on ne sait toujours pas exactement à quoi ressemblera Solarium, il semblerait que ce ne soit pas qu’un coup de peinture, mais que certains éléments de navigation et certaines icônes auront aussi le droit à une esthétique plus moderne. Le carton d’invitation de la WWDC 2025 laisse d’ailleurs peu de doute sur la direction prise par Apple, puisqu’il arbore un arc-en-ciel stylisé composé de vitres fumées.

Solarium devrait être comparable à iOS 7 non pas en termes de rupture esthétique, mais en termes du bouleversement général de l’identité visuelle d’Apple. Pendant ce temps, Google a aussi présenté sa vision pour les interfaces du futur et cette dernière se nomme Material Design 3 Expressive.