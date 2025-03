Les rumeurs sur iOS 19 s’affolent : vrai lifting ou simple ravalement ?

iOS 19 arrive, et les bruits de couloir promettent du lourd. Mark Gurman et Jon Prosser, deux voix bien connues, s’écharpent déjà sur ce que cette mise à jour réserve.

iOS 19 est certainement le « sujet » Apple de 2025. Depuis quelques semaines, les rumeurs vont bon train : on parle d’une refonte majeure, la plus importante depuis iOS 7 en 2013. Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg et expert des coulisses d’Apple, tease une révolution dans l’interface.

Selon lui, cette mise à jour va « changer fondamentalement » l’apparence du système d’exploitation. Mais quand Jon Prosser, un leaker sur YouTube, a dévoilé ses maquettes censées représenter iOS 19, Mark Gurman a vite calmé le jeu : « Ces images ? Pas vraiment fidèles à la réalité ».

Alors, qu’est-ce qui cloche avec les maquettes de Prosser ? D’après Mark Gurman, elles seraient basées sur des versions obsolètes ou des descriptions floues.

Jon Prosser, lui, montre une interface avec des petits ajustements : des boutons de navigation un peu plus ronds dans l’app Messages, un clavier aux bords adoucis, et un écran de verrouillage qui joue sur la transparence. Sympa, mais pas renversant. Mark Gurman insiste : Apple prépare bien plus que ça. On parle d’un style inspiré de visionOS, le système du Vision Pro, avec des effets de verre, des menus flottants et une esthétique moderne. Bref, un look qui pourrait donner un coup de jeune à l’iPhone.

Un vent de verre et de rondeur souffle sur iOS

Si on en croit les fuites, iOS 19 pourrait emprunter des idées au Vision Pro, le casque de réalité mixte d’Apple. On peut facilement imaginer des icônes qui semblent flotter, des fenêtres aux coins arrondis et une texture « verre » qui donne de la profondeur.

L’interface du Vision Pro // Source : Apple

Jon Prosser a partagé une vidéo où l’app Messages et l’app Appareil photo adoptent des boutons en forme de bulles et des effets translucides. Ça rappelle un peu les apps Sports ou Invitations qu’on voit déjà sur iOS. Mais attention, il a aussi glissé des blagues dans sa simulation – comme une icône ronde un peu parodique – pour brouiller les pistes et protéger ses sources.

Côté écran de verrouillage, les changements seraient subtils mais efficaces. La barre de notification deviendrait plus transparente, les boutons gagneraient un effet 3D flottant, et les menus passeraient au tout-arrondi. Même le clavier virtuel aurait droit à un lifting, avec un effet de verre incurvé qui le fait presque « planer » au-dessus de l’écran.

Ces détails, bien que discrets, pourraient rendre l’expérience plus fluide et agréable au quotidien. Et si vous vous demandez à quoi ça ressemble, pensez à la carte Apple Cash qui bouge légèrement quand vous inclinez votre téléphone – un effet qu’Apple pourrait généraliser.

Une refonte oui, mais jusqu’où ?

Là où ça devient intéressant, c’est que tout le monde ne s’accorde pas sur l’ampleur de cette refonte.

Jon Prosser tempère les attentes : pour lui, iOS 19 ne va pas tout bouleverser. Il parle de changements esthétiques sympas, mais pas de nouvelles fonctionnalités révolutionnaires. Gurman, lui, voit les choses en grand. Il promet une mise à jour qui touche à tout : icônes, menus, fenêtres, boutons… le tout avec une vibe « vaguement basée » sur visionOS. Et l’artwork de la WWDC 2025, dévoilé récemment, semble lui donner raison : on y retrouve des éléments en verre, des ombres subtiles et une profondeur qui sent bon le futur.

Mais pourquoi tant de mystère ? Apple garde ses cartes bien cachées, et Mark Gurman n’a pas lâché de détails précis. On sait juste que la firme veut harmoniser ses systèmes – iOS, macOS et visionOS – pour une expérience plus cohérente. Ça fait écho à macOS Big Sur en 2020, qui avait ramené des icônes un peu 3D. iOS 19 pourrait être le prochain pas dans cette direction.

Et avec une annonce prévue pour juin à la WWDC, on n’a plus longtemps à attendre pour voir si les rumeurs tiennent la route.

