Le président français veut agir rapidement, avec ou sans l’Union européenne, après l’agression mortelle d’une surveillante par un collégien.

Source : @EmmanuelMacron sur Twitter

Emmanuel Macron a annoncé mardi 10 juin sa volonté d’interdire les réseaux sociaux aux enfants de moins de 15 ans en France. Cette déclaration intervient après qu’une surveillante a été mortellement poignardée par un élève de 14 ans dans un collège de Nogent (Haute-Marne).

« Je porte l’interdiction des réseaux sociaux des moins de 15 ans« , a déclaré le président lors d’une émission spéciale sur France 2. Il évoque des solutions techniques comme la « reconnaissance faciale » ou les « identifiants » pour vérifier l’âge des utilisateurs.

Un ultimatum à l’Europe

Emmanuel Macron donne « quelques mois » à l’Union européenne pour mettre en place cette réglementation au niveau continental. Si rien n’est fait, la France agira seule. « Je nous donne quelques mois pour arriver à faire la mobilisation européenne, sinon je négocierai avec les Européens pour que nous, on puisse le faire en France. On ne peut pas attendre« , a-t-il expliqué.

Le chef de l’État pointe la responsabilité des réseaux sociaux dans la violence croissante chez les adolescents. « Ce n’est pas un événement isolé. On a de plus en plus d’attaques. Nous vivons dans une société de plus en plus violente, et cette violence touche nos adolescents« , a-t-il déploré.