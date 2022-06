Windows 11 : Microsoft refond l’explorateur de fichier avec des onglets et les widgets s’améliorent

La build 25136 dans le canal Dev de Windows 11 officialise le travail sur les onglets dans l'explorateur de fichiers de Microsoft. Elle ajoute aussi quelques améliorations pour ARM et les widgets.

Les nouveautés pour Windows 11 s’enchaînent à un rythme soutenu. Microsoft a publié la mise à jour Sun Valley 2 en Release Preview le 8 juin, et a promis des nouveautés dédiées au jeu vidéo pour Windows 11 dans le cadre du What’s Next For Gaming. La firme ne s’arrête pas là et a publié dans le canal Dev du programme Windows Insider, une nouvelle build avec quelques nouveautés importantes.

Les onglets dans l’explorateur de fichiers : enfin !

Depuis de nombreuses années, les power users de Windows réclament l’arrivée des onglets dans l’explorateur de fichiers au même titre qu’un navigateur web. C’est une fonction qui est proposée dans la plupart des explorateurs de fichiers alternatifs, et qui permet de garder son travail sur l’organisation du PC dans une seule fenêtre.

Avec la build 25136, Microsoft a modifié l’explorateur de fichiers pour intégrer un système d’onglets. Cet ajout faisait déjà l’objet de rumeurs, mais le voici concrétiser dans une build. La firme en profite pour retravailler un peu l’interface du logiciel, notamment au niveau du panneau de gauche, dédié aux différents raccourcis et favoris. La firme indique également avoir clarifié l’affichage de l’adresse des fichiers dans le cloud, stockés sur OneDrive pour aider l’utilisateur à mieux comprendre quand un fichier synchronisé et aussi stocké en local, ou seulement disponible dans le cloud.

Cette nouveauté sera déployée progressivement pour les insiders dans le canal Dev, afin de mieux recueillir les retours.

Le bloc-notes passe à ARM et les widgets s’améliorent

Depuis le début de l’année 2022, une mise à jour de Windows 11 a remplacé l’icône du volet des widgets par une représentation de la météo. Microsoft propose désormais avec cette build de remplacer la météo par du contenu plus dynamique avec par exemple les derniers résultats sportifs pour financier.

Les informations urgentes devraient à l’avenir apparaitre directement dans la barre des tâches avec ce système.

Microsoft en profite aussi pour déployer une mise à jour pour les applications Media Player et Bloc-notes. Le plus important concerne ce dernier qui devient nativement compatible avec ARM64. La firme doit continuer ses efforts dans le domaine si elle veut que Windows 11 puisse rivaliser avec les PC Apple sous ARM à l’avenir.

Rappelons que le canal Dev de Windows 11 est à présent un lieu d’expérimentation pour Microsoft, sans garantie que les nouveautés soit un jour disponible pour le grand public. Les onglets de l’explorateur de fichiers pourraient donc disparaitre dans une future préversion.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.