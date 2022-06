Clarity Boost, HDR, widget, Edge… : Windows 11 se met à jour sur le gaming

Si le Xbox-Bethesda Showcase de dimanche sera consacré exclusivement aux nouveaux jeux à venir sur les PC et consoles maison, la branche gaming de Microsoft a profité du début de semaine pour distiller ses annonces. Windows 11 et le navigateur Edge profitent, eux aussi, des avancées vidéoludiques.

Il n’y a pas que les jeux dans la vie. Il y a l’expérience aussi. Xbox l’a bien compris et a scindé ses présentations estivales en plusieurs temps. Avant le Showcase prévu dimanche soir pour dévoiler les titres de ses Xbox Game Studios, la branche gaming de Microsoft a fait le plein d’annonces, ce jeudi, autour des supports de jeu.

Xbox a ainsi confirmé l’arrivée du cloud gaming sur les Smart TV Samsung, des améliorations à travers le Xbox Game Pass Ultimate pour jouer à vos propres jeux en cloud, la possibilité d’avoir des démos gratuites via le service de jeux sur abonnement et bien d’autres choses encore. Mais Phil Spencer n’en oublie pas pour autant Windows 11 et Microsoft Edge qui ont droit à leur lot de nouveautés également.

Windows 11 fait le plein d’améliorations visuelles

Chez Microsoft, on ne joue pas seulement sur Xbox Series S et Series X, ou même sur Xbox One X. Le PC reste un atout de choc. Ne serait-ce qu’au niveau du PC Game Pass lancé l’an dernier et dont Xbox a annoncé le triplement du nombre d’abonnés depuis novembre 2021 (sans pour autant donner de chiffres précis).

Pour améliorer l’expérience, Windows 11 va bénéficier de mises à jour intéressantes. À commencer par l’arrivée de DirectX 12 Ultimate pour les développeurs ou encore une optimisation des jeux en fenêtre. La fonction Optimization for windowed games doit améliorer considérablement la latence, ajouter du VRR (taux de rafraîchissement variable) et le HDR automatique.

Le HDR va profiter également d’une nouvelle application d’étalonnage pour que les joueurs puissent ajuster la précision des couleurs et leur cohérence sur leur écran compatible. Cela afin d’éliminer les effets de clipping, une forte luminosité de zones sur certains écrans. L’application sera disponible sur le Microsoft Store, avec trois modes de test (détermination du détail visible le plus sombre, détail le plus brillant et test de la luminosité). Tout cela n’est pour le moment accessible qu’aux membres Windows Insider.

Windows 11 ajoute de nombreux widgets et il était logique d’en trouver dédié au jeu vidéo. Le Game Pass Widget va permettre de chercher un jeu dans le catalogue, d’accéder à une liste de suggestions ou de retrouver la liste de vos jeux récemment joués.

Une barre de jeu (Controller Bar) devrait aussi afficher les jeux auxquels vous avez récemment joué afin d’y retourner rapidement, que ce soit des logiciels, via l’application Xbox ou en Cloud Gaming. Le tout sans avoir besoin d’un clavier et d’une souris, juste avec votre manette Xbox Series couplé à Windows 11. En appuyant sur le bouton Xbox, une barre de menu s’ouvrira automatiquement. Les trois derniers jeux auxquels vous avez joué sur votre PC seront affichés. Pour le moment, seuls les inscrits au programme Windows Insider peuvent en profiter.

Jouer sur Edge devient plus fluide

Le jeu sur navigateur, notamment pour le cloud sur les appareils Apple et autres, est devenu important. Xbox cherche à convertir tous les supports à sa cause et rien de mieux que de montrer les possibilités sur celui maison pour cela.

Microsoft Edge va lui aussi bénéficier d’améliorations notables sur l’ergonomie et les performances. Le mode Clarity Boost disponible pour certains jeux avait été annoncé sur Edge afin de jouer en cloud gaming avec une qualité optimisée. Il entre en application sur les PC Windows pour offrir une meilleure définition aux jeux. Il s’ajoute au mode Efficacité qui arrive sur Windows 10 et Windows 11 pour maintenir rapidité et fluidité des jeux. Cela permettra d’économiser des ressources du navigateur dès que le jeu est lancé.

Pour retrouver tous vos jeux, quels qu’ils soient, plus facilement, Microsoft a repensé son hub. Le menu dédié sur Edge mettra en avant les jeux populaires comme le Solitaire ou Jewel, voire l’exclusif Microsoft Edge Surf. Vous pourrez plus facilement les relancer, voir les suggestions proposées ou rechercher de nouveaux.

Il vient en complément du nouvel onglet Gaming disponible dans Edge. Cette page d’accueil jeu vidéo pourra être personnalisée avec des guides de jeu, des streamings, des actualités, des tournois, les sorties à venir, etc. Sans oublier un moyen simple et rapide de reprendre votre partie.

