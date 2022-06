Xbox Game Pass : des démos jouables seront bientôt proposées

En amont de son Showcase avec Bethesda programmé ce dimanche soir, Xbox a dévoilé sa feuille de route pour les prochains mois. Et parmi les grandes lignes évoquées, le projet Moorcroft ou la possibilité pour les développeurs de proposer des démos de leurs futurs jeux grâce au Xbox Game Pass.

Attirer de plus en plus de joueurs à soi en renforçant l’expérience proposée par tous les moyens. C’est le leitmotiv de Xbox depuis plusieurs années et l’intronisation de sa théorie des trois C (communauté, contenu, console — ou cloud désormais, serait-on tenté de dire). Faire jouer aux jeux Xbox par tous les moyens semblent devenus plus que jamais la raison d’être de la branche gaming de Microsoft. Encore faut-il avoir des titres à proposer.

Une partie de la réponse a pris la forme des rachats à gogo opérés ces dernières années, entre les petits et moyens studios en passant par les géants (Bethesda et ZeniMax) en attendant de voir arriver les mastodontes (Activision Blizzard King). La famille des Xbox Game Studios est devenue aussi nombreuse que celle des Rougon-Macquart de Zola. Et il n’est visiblement pas question de s’arrêter en si bon chemin, même sans avoir besoin de signer de nouveaux rachats. Car il y a un réservoir sur lequel la firme peut s’appuyer et qu’elle dorlote depuis des années, c’est bien celui des développeurs indépendants.

Projet Moorcroft, le showfloor des démos

Pour ne pas les laisser pour compte face à sa vingtaine de studios maison bien mieux — et logiquement — valorisés, Xbox a eu une idée lumineuse : le Projet Moorcroft. Derrière ce nom digne d’un théoricien (mais qui est en fait davantage une référence à la ville du Wyoming) se cache une idée toute bête, celle de proposer un espace de démos mis à disposition des développeurs pour présenter leurs prochains jeux aux joueurs.

« On s’est inspiré de ce que nous vivions lors des salons E3 ou de la PAX, en allant à la rencontre des développeurs et petits studios pour découvrir leurs jeux et voir leur enthousiasme à les partager », explique Sarah Bond, vice-présidente en charge de l’écosystème et de l’expérience des créateurs de jeu. « Ces événements se sont raréfiés ces dernières années et ils n’ont pas forcément les ressources ni les opportunités pour toucher une large audience. On s’est dit que le Xbox Game Pass pourrait être leur showfloor (scène principale des salons, NDLR) pour présenter leurs titres. »

Ce projet Moorcroft offrira donc aux développeurs qui le souhaitent un espace pour proposer des démos de leur futur titre aux utilisateurs du Xbox Game Pass. « Cela va leur permettre de générer de l’excitation et de la curiosité avant le lancement tout en obtenant des retours des joueurs », ajoute Sarah Bond. « Ce sera extrêmement gratifiant pour eux ».

Pour aller plus loin

Comment le Game Pass est devenu le nouveau centre du monde jeu vidéo pour Xbox

Lors des deux derniers événements Summer Game Fest, Xbox avait proposé des dizaines et des dizaines de démos de jeux à tester gratuitement sur ses consoles, mais par l’intermédiaire d’un espace sur son accueil, avec des titres à télécharger individuellement. Cette fois-ci, seuls les membres du service sur abonnement y auraient accès.

Un coup de pouce financier et de mise en lumière

Si pour les joueurs, ce sera l’occasion de découvrir en avant-première des portions de jeux et de s’intéresser à des titres qui pourraient passer sous les radars, même au sein du Game Pass, pour les développeurs, l’intérêt est important aussi. « C’est important que tout ce qu’on fait et propose soit bénéfique pour les joueurs comme pour les développeurs », insiste Sarah Bond. « Créer une démo, c’est un travail supplémentaire pour ces derniers, nous en avons conscience. Pour cela, le programme prévoit une compensation financière pour ceux qui devront concevoir des portions jouables et y gagneront aussi de formidables retours. »

Des efforts loin d’être vains. Et pour rendre le tout très attrayant, le constructeur américain ajoute que les développeurs pourront également nourrir leur expérience de chiffres. Ils seront en mesure de voir les performances de leurs démos afin de mieux réajuster le jeu avant sa sortie… qui se ferait très probablement par la suite dans le Game Pass. Un projet gagnant-gagnant pour tout le monde.

Concurrencer Stadia et GeForce Now

En encadrant mieux les démos mises à disposition au sein d’un même espace, Microsoft donne aussi un attrait supplémentaire à son offre gaming sur consoles et PC. Jusqu’à présent, hormis ponctuellement, les versions démos étaient plutôt cachées dans le store et au bon vouloir de rares développeurs. Xbox veut en faire un élément incontournable et pousser les créateurs de jeu à utiliser sa plateforme.

À la différence de GeForce Now, qui compte un espace accessible depuis tous les supports compatibles au service de cloud gaming, et Google Stadia qui propose de 30 à 120 minutes pour tester certains jeux terminés gratuitement et sans téléchargement, Xbox devrait demander à ses développeurs d’offrir simplement quelques niveaux sur consoles et/ou PC. Mais il est fort possible, connaissant l’appétence de la firme pour le cloud et celle de la patronne de l’écosystème qui en a fait un point central de sa stratégie, que les démos soient à terme disponibles aussi en cloud gaming sur tous les supports.

Si les indépendants et petits studios sont les premiers visés, de plus gros éditeurs pourraient être tentés de profiter du programme pour faire parler d’eux en amont et profiter des potentielles dizaines de millions d’abonnés du Game Pass pour avoir une idée de l’accueil réservé. Réponse d’ici à la fin de l’année.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.