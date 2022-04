GeForce Now : vous pouvez tester des démos de jeu gratuitement en un clic

Pour tester les dernières démos de jeu disponibles sur Steam ou Epic Games, plus besoin de se connecter aux services. Vous pouvez désormais le faire depuis la plateforme GeForce Now en un clic.

Le cloud gaming va-t-il devenir la solution à toutes les situations ? GeForce Now –et dans une autre mesure des offres de cloud computing comme Shadow — permet déjà de récupérer vos jeux compatibles Steam, GoG, Epic Games et tutti quanti sur des smartphones, tablettes, PC, Mac, etc. pour pouvoir y jouer quand vous voulez. Vous pouvez même vous offrir de jouer à Fortnite sur iPhone sans avoir à feinter qui que ce soit. Et c’est sans compter sur les Google Stadia et autre Xbox Cloud Gaming qui donnent accès à un large catalogue de jeux à distance.

Désormais, ce sont les démos de jeux qui font leur apparition pour pouvoir être essayées à tout moment, de n’importe où. Google Stadia a récemment laissé la possibilité à ses développeurs de proposer des essais gratuits facilement et offrait déjà à ses abonnés Stadia Pro quelques jeux à tester par période. La plateforme de cloud gaming étend les opportunités. Et GeForce Now ne veut pas être en reste.

Un accès au jeu en quelques secondes

Depuis ce jeudi, le service de Nvidia a annoncé qu’il facilitait l’accès aux démos de ses partenaires depuis sa propre application GeForce Now et de l’application web. Pour cela, un espace dédié est bien mieux valorisé, étiqueté « Jouez instantanément à des démos gratuites ».

On trouve un petit nombre de jeux à essayer issus des plateformes Steam ou Epic Games notamment, dont le space opera Chorus, le jeu de parcours sanguinolent Ghostrunner ou encore d’étranges titres comme Inscryption. Et la promesse de jouer instantanément est bien réelle.

Pas besoin d’avoir téléchargé les démos sur les plateformes partenaires ni d’aller vous y identifier après avoir connecté votre compte Nvidia. Un clic et ça démarre. Le lancement est très rapide depuis l’accueil de l’interface GeForce Now : vous choisissez votre jeu, vous ouvrez sa fiche et lancez le titre. En même pas 20 secondes, vous voilà déjà à combattre dans Ghostrunner.

Source : Capture d’écran GeForce Now sur Mac Les abonnés Prioritaires et RTX 3080 peuvent profiter du DLSS ou du RTX // Source : Capture d’écran GeForce Now sur Mac

Le plein de démos à venir

Les abonnés aux offres Prioritaires et RTX 3080 bénéficient de petits bonus non négligeables : des démos profitant du RTX ou du DLSS quand les jeux sont compatibles. Autre avantage non négligeable pour l’ensemble des joueurs, il n’y a pas besoin de comptes Epic Games, Steam ou autre pour tester les jeux. Si vous êtes tenté ensuite de vous offrir la version PC, vous serez rebasculé vers les plateformes partenaires.

Si l’on ne dénombre que quelques démos pour le moment, Nvidia a promis d’enrichir son catalogue au fil du temps. Et pour cela, un appel du pied a été lancé aux développeurs, même à ceux qui ne proposent pas encore de jeux complets sur GeForce Now. « Nous accepterons toute démo gratuite. Nous demandons simplement que si une version complète du jeu devient disponible plus tard, nos utilisateurs puissent y jouer sur GeForce Now », explique Phil Eisler, vice-président et directeur général de GeForce Now, à The Verge.

Cela ne devrait pas être compliqué de faire venir les démos déjà existantes qui, à la différence de Google Stadia, ne nécessitent pas de version autre que PC pour être compatibles.

