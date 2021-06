Xbox Summer Game Fest Demo Event : plus de 40 jeux sont à tester gratuitement

Du 15 au 21 juin, Xbox renoue avec son événement Summer Game Fest Demo Event. Plus de 40 jeux prévus sur Xbox one et Xbox Series X|S seront à découvrir et à tester gratuitement durant la période.

C’est bien la fête du jeu vidéo en ce mois de juin. Entre les conférences, les présentations, les trailers à gogo, l’E3 2021 et le Summer Game Fest battent leur plein.

Xbox tenait son showcase avec Bethesda dimanche soir. L’occasion de découvrir une trentaine de titres dont la majorité sera disponible dans le Game Pass dès sa sortie. Un service sur abonnement qui prend de plus toute sa place au cœur de l’écosystème Xbox et de la stratégie du fabricant de consoles.

Des jeux en cours de développement

Et pour que la période ne se résume pas simplement à une succession d’annonces, Xbox pense à ses joueurs. Si vous jouez sur Xbox One ou Xbox Series X|S, vous allez pouvoir tester gratuitement plus d’une quarantaine de démos de jeux.

Du 15 au 21 juin, Xbox lance la seconde édition de son Summer Game Fest Demo Event et offre à ses joueurs la possibilité de tester les prochains titres indépendants qui arriveront principalement dans le Xbox Game Pass. Certains jeux ne seront plus disponibles après le 21 juin.

Petite spécificité, il s’agit comme l’an dernier de jeux qui sont en cours de développement. C’est ainsi l’occasion d’avoir un aperçu de titres qui arriveront prochainement ou dans bien plus longtemps. L’idée est aussi de faire des retours aux développeurs pour qu’ils peaufinent leur future œuvre.

Les premiers jeux annoncés :

Tunic : le petit renard est de retour dans un jeu aperçu il y a fort longtemps et qui a quelque peu changé. Il doit explorer la campagne, combattre des monstres et découvrir des secrets dans ce titre d’action-aventure coloré.

Lake : Meredith décide de tout quitter pour revenir dans sa ville de naissance de Providence Oaks et changer de vie. À vous de décider ce qu’elle va devenir.

Sable : une virée initiatique en plein désert, dans un monde étrange et solitaire. Sable doit escalader des ruines, explorer sur son hoverbike et tenter de déterrer des mystères ensevelis depuis longtemps.

Echo Generation : un groupe d’enfants mène l’enquête sur des événements surnaturels qui vont changer le cours de leurs vies. Un jeu qui se déroule dans les années 1990 et en reprend les codes visuels.

The Riftbreaker : incarnez un scientifique au sein d'un commando d'élite et construisez des bases dans cet action-RPG. Aidé de votre mécha, traversez les dimensions pour récupérer les ressources nécessaires tout en vous méfiant de nombreux ennemis sur votre route.

Les autres titres seront annoncés prochainement.

