Xbox Cloud Gaming : Microsoft ouvre son service à vos jeux hors du Xbox Game Pass

Microsoft va permettre aux joueurs Xbox d'accéder à leurs jeux achetés sur le Xbox Store en Cloud Gaming, peu importe le catalogue du Xbox Game Pass.

Le service de cloud gaming de Microsoft est né comme Projet xCloud puis a été intégré au Xbox Game Pass Ultimate sans porter de nom, avant de finalement être distingué comme Xbox Cloud Gaming. Voilà déjà des étapes bien suffisantes pour générer beaucoup de confusions chez les joueurs sur le nom des différents services. La prochaine extension du Xbox Game Pass ne va pas arranger les choses.

Microsoft a réitéré une promesse écrite en 2019 sur son blog officiel en marge de sa conférence X019 : la firme va permettre aux joueurs d’accéder à leurs jeux achetés en cloud gaming.

Xbox Cloud Gaming s’étend au-delà du catalogue Xbox Game Pass

Lors de son événement « What’s Next for Gaming » édition 2022, à quelques jours de sa conférence Xbox Bethesda dédiée aux jeux vidéo, Microsoft a livré ses plans pour étendre encore un peu plus son cloud gaming. Aujourd’hui, Xbox Cloud Gaming se limite au catalogue de jeux du Xbox Game Pass Ultimate et à l’accès à Fortnite sans abonnement.

Microsoft promet que les abonnés au Xbox Game Pass Ultimate pourront accéder à des jeux qu’ils ont achetés sur le Xbox Store, en dehors du catalogue du Game Pass. Essayons de clarifier les choses. Avec cette annonce, Microsoft veut permettre aux acheteurs de jeux dématérialisés d’y jouer sans consoles Xbox, simplement en cloud gaming. Seulement, l’accès au service de cloud gaming a un coût pour Microsoft entre l’infrastructure des serveurs et la bande passante. Ce coût, Microsoft l’intègre à l’abonnement au Xbox Game Pass Ultimate.

Il s’agit donc en quelque sorte d’un nouveau bénéfice pour les abonnés au Xbox Game Pass Ultimate. Microsoft promet que cela sera disponible en 2022, plus tard dans l’année. Ce n’est pas sans rappeler le principe de GeForce Now qui permet d’accéder en streaming à ses jeux achetés sur Steam, Epic Games ou GOG.

Quel catalogue de jeux compatible ?

Attention, tous les jeux du Xbox Store ne seront pas disponibles pour être joués en cloud gaming. Dans son annonce, Microsoft précise qu’une « sélection » de jeux sera compatible sans donner de précisions. On peut imaginer que tous les jeux qui sont passés dans le catalogue cloud gaming du Xbox Game Pass Ultimate y auront droit. Si l’on creuse un peu, il s’agit probablement pour Microsoft de permettre aux joueurs qui aiment un jeu du Game Pass s’apprêtant à sortir du catalogue de pouvoir continuer l’expérience en achetant le jeu. C’est possible sur PC et console Xbox, mais jusqu’à présent ce n’était pas le cas pour les joueurs en cloud gaming.

Avec l’arrivée du service sur davantage d’écrans et notamment sur les téléviseurs Samsung, de plus en plus de joueurs seront concernés par ce cas de figure. À l’avenir, Microsoft va donc devoir correctement distinguer les jeux « compatibles Xbox Cloud Gaming » et les jeux « intégrés au catalogue Cloud Gaming du Xbox Game Pass ». Espérons que la firme développera aussi un abonnement moins cher pour accéder aux serveurs de cloud gaming sans être abonné Xbox Game Pass.

Cela signifie aussi que le Xbox Store ne se limitera plus aux seules consoles Xbox. Il s’agira alors d’une boutique de jeux dématérialisés visant tout type d’écrans.

