Microsoft Edge : comment jouer au jeu caché de surf

Microsoft a caché un petit jeu dans son nouveau navigateur Edge. Voici comment y accéder et y jouer.

Les développeurs de logiciels aiment souvent cacher de petits secrets dans leurs logiciels. On appelle cela des « easter egg », et on se souvient sur Frandroid des nombreux jeux cachés par Google au sein des mises à jour d’Android, jusqu’à un jeu de Picross complet avec Android 10. Les systèmes d’exploitation n’ont pas le monopole des easter egg et Microsoft a décidé d’en ajouter un exclusif à la nouvelle version de son navigateur Microsoft Edge.

Comment jouer au jeu de surf ?

Pour accéder au mini-jeu caché par Microsoft, il suffit d’avoir installé la version 83.0478.37 ou plus récente de Microsoft Edge. Le jeu sera accessible en cas de problème avec la connexion internet. Une autre méthode existe pour ne pas attendre la coupure :

accéder à « edge://surf »

Une fois l’adresse validée dans la barre d’adresse du navigateur, le jeu démarre et il faut alors essayer de surfer le plus loin possible en évitant les obstacles. Un jeu simple et rapide pour passer le temps.

Microsoft oblige, le jeu propose des options d’accessibilités dans ses paramètres pour augmenter la visibilité des obstacles, ou pour réduire la vitesse du jeu. Le jeu de surf propose également plusieurs modes de jeu : « Zig zag », « nous allons surfer » et « période d’essai ».

Notez que Microsoft n’est pas le seul à proposer un jeu dans son navigateur. Le jeu du dino de Google Chrome est particulièrement connu et peut facilement être accédé avec l’adresse : « chrome://dino/ ».