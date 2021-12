Xbox Game Pass : le service change de nom sur PC et c’est beaucoup plus clair

Le Xbox Game Pass pour PC a fait son temps. Microsoft annonce qu'il s'appellera désormais le PC Game Pass.

Pour certain·e·s joueurs et joueuses, le nom du Xbox Game Pass pour PC pouvait donner un peu mal à la tête. Suis-je sur Xbox ou bien sur PC ? Si je m’abonne, est-ce que je pourrais vraiment en profiter sur PC ? Telles étaient les questions que de nombreux utilisateurs et utilisatrices du service ont dû se poser la première fois qu’ils ou elles se sont décidés à l’essayer.

D’autant qu’en plus du Xbox Game Pass et du Xbox Game Pass pour PC, un troisième abonnement, le Xbox Game Pass Ultimate venait rajouter encore un peu plus de confusion.

Pour annoncer cet éclaircissement, Microsoft a choisi de passer par le compte Twitter du Xbox Game Pass PC (qui conserve pour le moment son ancien nom au passage). Dans un message laconique, la firme de Redmond écrit : « nous avons entendu une rumeur selon laquelle nous sommes en train de changer le logo et le nom. La rumeur est vraie. »

