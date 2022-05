Windows 11 : la barre de jeu Xbox va permettre de lancer des titres encore plus vite

Avec la dernière Preview de Windows 11, accessible aux membres du programme Insider, Microsoft teste une nouvelle fonctionnalité pour sa barre de jeu Xbox. Cette dernière permet désormais d'accéder rapidement aux derniers jeux et launchers utilisés.

Outil relativement central dans l’expérience gaming offerte sur Windows, la barre de jeu Xbox se bonifie encore avec la dernière Insider Preview de Windows 11 (build 22618). On apprend de Neowin que Microsoft y a introduit une nouvelle fonctionnalité permettant un accès ultra rapide aux jeux et launchers récemment lancés. Cette nouvelle fonction est accessible d’une simple pression sur la commande Windows + G, ou en utilisant sur le bouton Xbox d’une manette connectée au PC.

En l’occurrence, cette nouveauté affiche un menu simplifié permettant de retrouver d’un côté les trois derniers titres lancés, et de l’autre les trois derniers launchers utilisés. Seul prérequis pour la voir apparaître : être n’importe où sur Windows… et non pas déjà sur un jeu. Pour le reste, cette fonction est disponible chez les membres du programme Insider Windows et Xbox, qui peuvent donc l’essayer dès à présent.

La barre de jeu Xbox de plus en plus pratique sur Windows 11

Une fois la commande Windows + G (ou la touche Xbox de la manette) pressée, la barre de jeu s’affiche par-dessus n’importe quelle autre fenêtre déjà ouverte, comme d’habitude. Il ne reste alors plus qu’à aller dans l’onglet correspondant pour obtenir un accès rapide aux jeux et launchers que vous aviez lancés dernièrement. Sans être révolutionnaire, cette nouvelle fonction s’avère pratique et complète bien ce que proposait déjà la barre de jeu Xbox. Microsoft explique qu’elle simplifiera le processus de démarrage de vos jeux préférés… en particulier si vous aimez délaisser autant que possible la souris au profit d’une manette.

Quoi qu’il en soit, cet accès rapide depuis la barre de jeu Xbox sera prochainement déployé à grande échelle sur Windows 11. Si vous ne souhaitez pas attendre, et comme évoqué plus haut, vous devrez vous inscrire au programme Insider de Windows et obtenir également l’application Xbox Insider Hub. Il vous faudra enfin être inscrit à la Windows Gaming preview, disponible dans le Xbox Insider Hub.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.