Xbox Cloud Gaming : Microsoft préparerait une clé HDMI pour jouer sur TV sans console

Selon le site Venture Beat, Microsoft développerait une clé HDMI à brancher à son téléviseur pour accéder au catalogue Xbox Game Pass Ultimate même sans console de jeu.

Si, dans le monde du jeu vidéo, Microsoft a longtemps été perçu uniquement comme un constructeur de consoles, la stratégie de la firme de Redmond a changé ces dernières années. Avec le Xbox Game Pass, la firme cherche d’abord à convaincre les joueurs de s’abonner à son service pour jouer à son catalogue de jeux, quelle que soit la plateforme.

Il est ainsi possible de profiter des jeux Microsoft non seulement sur Xbox One et Series, mais également sur Windows et sur les plateformes mobiles grâce à ses fonctionnalités de cloud gaming. Il semble cependant que Microsoft ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. La firme travaillerait en effet sur un appareil permettant de jouer en cloud directement sur son téléviseur, et ce sans même avoir de téléviseur connecté ou de console Xbox.

Ce vendredi, le site Venture Beat a en effet révélé que Microsoft cherchait désormais à proposer son service de cloud gaming pour la télévision grâce à une clé HDMI :

Dans les 12 prochains mois, Microsoft prévoit de sortir un appareil de streaming pour le cloud gaming Xbox. Il devrait ressembler à un Amazon Fire Stick ou peut-être à un petit palet comme le Roku [ndlr : une box de streaming américaine]. Et comme le Roku, l’appareil de streaming Xbox sera capable d’accéder à des films et des séries en plus de votre bibliothèque de jeux via le Xbox Game Pass Ultimate.

Le Xbox Cloud Gaming arriverait nativement sur les TV Samsung

Rappelons n’est pas encore possible d’accéder aux fonctions de streaming du Xbox Game Pass Ultimate sur téléviseur. Pour l’heure, Microsoft réserve sa fonctionnalité Xbox Cloud Gaming aux seuls PC, consoles Xbox, smartphone et tablettes Android ou iOS. Aucune application n’est encore proposée sur les téléviseurs Android TV, Google TV, WebOS ou Tizen. Une manière pour Microsoft de continuer à pousser l’achat de consoles pour jouer sur son téléviseur. Néanmoins, selon Venture Beat, Samsung serait en discussion avec Microsoft pour intégrer une application Xbox Game Pass sur ses téléviseurs sous Tizen. Celle-ci devrait elle aussi voir le jour dans les 12 prochains mois.

On ignore encore quelle forme prendra la clé Xbox Cloud Gaming de Microsoft. On peut imaginer un format simple à la manière du Chromecast. Comme la clé de Google, il faut dire que le principal avantage d’une telle solution serait de permettre d’avoir un appareil compact qui se contente de récupérer le flux vidéo généré par des serveurs en ligne, le calcul des graphismes étant déporté dans le cloud.

https://www.frandroid.com/marques/microsoft/672331_xbox-game-pass-ultimate-dossier-explications

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.