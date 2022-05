Microsoft Edge devient plus populaire sur ordinateur que Safari

En avril 2022, Edge était un petit peu plus utilisé que Safari sur desktop dans le monde. Le navigateur de Microsoft connaît une dynamique intéressante depuis quelques mois malgré une domination sans pareille de Google Chrome.

Le marché des navigateurs web sur PC est assez particulier et peut grandement varier selon les pays. Toutefois, d’un point de vue global, Google Chrome reste très loin devant ses concurrents en parts de marché. Dans le reste du peloton, la lutte est acharnée entre les grands acteurs restants. Ces derniers temps, Safari (Apple) nous avait habitués à occuper la deuxième place. Mais voilà qu’Edge (Microsoft) vient jouer les trouble-fêtes et lui chipe cette place.

C’est ce que montre le rapport de StatCounter sur le mois d’avril 2022 concernant les navigateurs sur desktop :

66,64 % de parts de marché pour Google Chrome ;

10,07 % pour Microsoft Edge ;

9,61 % pour Apple Safari ;

7,86 % pour Mozilla Firefox ;

2,43 % pour Opera ;

0,97 % pour Internet Explorer.

StatCounter propose le même genre d’analyses pour le marché français des navigateurs web sur ordinateur. Là aussi, Edge est passé devant Safari (et depuis quelques mois déjà), mais Firefox reste bien accroché à la deuxième place dans l’Hexagone.

Une belle dynamique pour Microsoft Edge

Il n’empêche que la dynamique est très positif dans l’ensemble pour le navigateur de Microsoft. En 2021, déjà, Edge enregistrait une grosse progression de sa popularité. Il y a un peu plus de deux ans, la version Chromium d’Edge faisait ses débuts officiels. Pour rappel, Chromium est un projet open source — qui sert aussi de socle à Google Chrome. Par cette initiative, Microsoft promettait de développer un navigateur plus rapide, plus agréable et mieux adapté aux évolutions du web.

Il semblerait que la recette fonctionne et séduit lentement, mais sûrement davantage d’utilisateurs. Toutefois, le haut du classement nous rappelle que beaucoup de personnes sur Windows 10 ou Windows 11 considèrent toujours Edge comme un outil à n’utiliser qu’une seule fois pour télécharger Google Chrome.

