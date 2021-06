Windows 11 et TPM 2.0 : c’est quoi ? À quoi ça sert ? Est-il nécessaire ? Comment l’activer ?

Depuis l'annonce de Windows 11, la mention d'une puce TPM obligatoire faire grincer beaucoup de dents. Mais qu'est-ce qu'une puce TPM ? Comment vérifier si notre PC est conforme ? Comme l'activer sinon ? Voyons ça dans ce dossier.

La présentation de Windows 11 par Microsoft a fait beaucoup réagir. Au centre des crispations, la question de la configuration minimale pour pouvoir installer Windows 11 sur sa machine. Il y a comme un sentiment de panique qui s’est emparé des utilisateurs depuis que l’outil mis en place par Microsoft indique que des PC, pourtant récents, ne sont pas compatibles. La faute au TPM.

Le TPM, ou Trusted Plateform Module, n’est pas une nouvelle technologie. C’est tout simplement le nom d’un standard de sécurité, un cahier des charges, qui prend la forme d’une puce présente sur beaucoup d’ordinateurs. Cette puce est responsable du chiffrement des données de votre machine. C’est elle qui va générer les clés de chiffrement, les stocker et faire les calculs de signatures ou de hachage entre autres.

C’est exactement le même principe que la « secure enclave » utilisé par Apple pour stocker les données Apple Pay sur un iPhone, ou le Titan M des Google Pixel. Comme souvent pour la sécurité informatique, le TPM était utilisé par les entreprises et les professionnels, mais est devenu une technologie plus grand public avec le temps. Depuis 2015, Microsoft exige que les PC commercialisés avec Windows 10 soient compatibles TPM 2.0.

La puce TPM permet d’activer Bitlocker sous Windows et de chiffrer les données de son stockage interne. Si une personne vole votre disque dur sans l’accès à votre session Windows, elle ne pourra pas accéder aux données chiffrées présentes sur le stockage, que ce soit un disque dur ou un SSD.

Dans la documentation officielle de Microsoft concernant Windows 11, l’éditeur dessine deux niveaux de configuration technique pour le système. Pour pouvoir installer Windows 11, votre PC doit obligatoirement intégrer TPM en version 1.2 ou supérieure et être compatible Secure Boot.

Microsoft recommande des machines compatibles TPM 2.0. Si votre machine est TPM 1.2, l’installation de Windows 11 affichera un message d’avertissement.

Windows intègre un utilitaire très simple pour vérifier l’état d’activation ou de compatibilité avec TPM sur son PC. Voici comment le démarrer.

Si votre TPM est bien utilisé, comme c’est le cas sur notre machine, l’utilitaire va vous donner la version de la spécification utilisée. Dans notre cas, c’est la version 2.0. Si le TPM n’est pas activé sur votre machine, l’utilitaire va afficher le message « Module de plateforme sécurisée compatible introuvable ».

Depuis plusieurs années, les processeurs AMD et Intel intègrent directement les fonctions d’un TPM. Il est cependant parfois nécessaire de passer par le BIOS, ou UEFI, pour activer le paramètre. En particulier sur les PC fixes.

Nope, nope, and nope. All CPUs on the compatible list already have an embedded TPM. TPMs have been required for Windows certified devices since 2015! A very small number (mostly DIY) will have to enable it. We have some instructions and an update to the tool to make it easier. https://t.co/6VYPhDQUUA

— DWIZZZLE (@dwizzzleMSFT) June 25, 2021