Windows 11 : Asus commence à déployer son firmware compatible

Si vous disposez d'une carte mère Asus récente, vous devriez déjà être éligible à un nouveau firmware compatible avec Windows 11. Comme promis, la firme a entamé son déploiement le 3 août dernier.

Alors que Windows 11 s’apprête à investir le marché, les fabricants de cartes mères préparent le terrain sans plus attendre en déployant des firmwares prenant en charge la nouvelle version de l’OS de Microsoft. À ce petit jeu, Asus compte parmi les fabricants les plus réactifs. La marque taïwanaise, qui dévoilait en juillet un tableau récapitulatif de ses modèles de cartes mères compatibles (disposant d’une puce TPM 2.0), a commencé à déployer le 3 août son firmware pour Windows 11.

Ce dernier concerne l’ensemble des chipsets listés sur le tableau ci-dessous, mais aussi ceux des cartes mères plus récentes lancées depuis. Pour rappel, les cartes mères dédiées aux processeurs Intel Core de 6ème et 7ème génération (architectures Skylake et Kaby Lake, respectivement) ne sont pas éligibles à Windows 11 et ne pourront donc pas profiter de ce nouveau firmware.

Quelques modèles ne sont pas encore éligibles, mais ça va venir…

Comme le précise Neowin, toutes les cartes mères n’ont pas encore reçu la mise à jour. Pour certains modèles, le patch est en effet encore en cours de test ou nécessite une validation finale avant déploiement. Une étape qui ne devrait toutefois pas durer trop longtemps.

Source : ASUS

Pour savoir votre carte mère Asus a reçu son nouveau BIOS compatible avec Windows 11, il suffit de vous rendre sur le site officiel du fabricant. On y trouve une liste de l’ensemble des modèles de cartes mères compatibles, avec un lien de téléchargement pour mettre la main sur le nouveau firmware. Si vous disposez d’une configuration AMD, n’oubliez pas de sélection l’onglet « AMD Platform » en haut de page.

Enfin, si vous avez oublié quel est la référence exacte de votre carte mère, lancer la commande « msinfo32 » avec la fenêtre « Exécuter » (Windows + R) permet de retrouver rapidement cette information. Utiliser certains utilitaire comme CPU-Z fonctionne aussi.