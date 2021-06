Windows 11 : pourquoi il y a des problèmes de compatibilité avec votre PC et pourquoi il ne faut pas paniquer

Windows 11 est là... enfin presque. L'OS de Microsoft arrive cet automne mais on trouve déjà un logiciel qui permet de connaître la compatibilité de son système existant. Il faut néanmoins prendre avec des pincettes le résultat de ce test.

Vous êtes nombreux à vous demander si votre PC fera tourner Windows 11. Microsoft a déjà mis en place un outil nommé Windows 11 PC Health Check app qui permet d’avoir une réponse à cette question.

En parallèle, Microsoft a communiqué sur les caractéristiques techniques minimales pour faire tourner Windows 11 :

Comme vous pouvez le constater, toutes les configurations récentes devraient théoriquement fonctionner. Cependant, ce n’est pourtant pas le cas de nombreux PC équipés de processeurs modernes si on en croit l’application Health Check.

Quand le message affiché est « This PC can’t run Windows 11 », il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer ça. Bien souvent, ce message est lié aux fonctions TPM 2.0 et Secure Boot.

Concernant la fonction TPM (Trusted Platform Module), par exemple, le problème vient du fait que de nombreux ordinateurs n’ont pas ces options, principalement à partir de 2015, et dans d’autres plus modernes, ils sont désactivés. Nous reviendrons dans un article très vite sur ce sujet avec une méthode pour vérifier la présence de ces deux fonctions et les activer depuis votre BIOS.

Sorry for the irritating experience! We're going to improve the PC Health Check app over the next couple of weeks. Hopeful that the first update will be out tomorrow.

— Steve Dispensa (@dispensa) June 25, 2021