Windows 11 2022 Moment 1 : voici les grosses nouveautés de la mise à jour d’octobre

Après la grosse mise à jour annuelle le mois dernier, il y a une dernière fournée de nouvelles fonctionnalités dans une mise à jour connue sous le nom de Windows 11 2022 Moment 1. On fait le point sur ce qui vous attend.

Après la grosse mise à jour Windows 11 2022 (22H2), que l’on appelle généralement la mise à jour annuelle, Microsoft avait promis que d’autres nouveautés arriveraient rapidement. Depuis quelques heures, c’est le cas. Cette mise à jour d’octobre est connue sous le nom de « Moment 1 » avec les fonctions promises.

Comme expliqué plus haut, les mises à jour importantes seront désormais annuelles et porteront l’année de sortie. Cette année, on parle donc de Windows 11 2022, l’année prochaine, on devrait avoir Windows 11 2023 et ainsi de suite. Les mises à jour parallèles et plus mineures seraient connues sous le nom de Moment. Ainsi, puisque Moment 1 est désormais disponible, Moment 2 devrait arriver dans quelques mois avec de nouvelles fonctionnalités. Ici, on fait le point sur ce qui vous attend sur Moment 1.

Quels changements pour Windows 11 2022 Moment 1 ?

Premier changement majeur de cette mise à jour est l’arrivée des onglets dans l’explorateur de fichiers. Les onglets, qui existent depuis des années sur les systèmes d’exploitation Linux et Unix, mais aussi sur macOS, arrivent enfin dans l’Explorateur de fichiers Windows.

Autre fonctionnalité, les actions suggérées. Windows 11 veut anticiper nos besoins avec des actions suggérées. Par exemple, lorsqu’il y a des numéros de téléphone ou des dates dans le texte, le système d’exploitation les mettra en surbrillance pour faciliter le clic, passer un appel ou ajouter un rendez-vous au calendrier. C’est ce que l’on peut déjà faire sur Android et iOS.

Microsoft explique aussi avoir amélioré l’expérience de partage de Windows afin que vous puissiez partager des fichiers avec davantage d’appareils détectables à proximité directement depuis votre bureau, l’explorateur de fichiers, les photos et d’autres applications.

La si populaire barre de tâches évolue, elle peut désormais déborder si vous avez trop de programmes lancés (il faut alors appuyer sur les … qui ouvre un menu contextuel). Elle donne également plus facilement accès au gestionnaire de tâches.

Une nouvelle application Photos a été repensée pour être plus cohérente avec Windows 11. De plus, elle est livrée avec de nouveaux outils pour faciliter l’organisation des photos. Bien sûr, ils précisent qu’il sera disponible « fin octobre ». Dans quelques jours à l’heure où nous écrivons ces lignes. À partir de novembre, Photos pourra par ailleurs accéder de manière transparente à toutes les photos de votre iPhone avec une connexion directe à la bibliothèque de photos iCloud. Dans ce cas, il faudra installer iCloud pour Windows à partir du Microsoft Store et les photos que vous avez sur votre iPhone apparaîtront automatiquement dans l’application Photos.

Enfin, Microsoft continue à déployer l’Amazon Appstore sur son store. Davantage de pays ont désormais à 50 000 applications et jeux Android depuis l’Amazon Appstore, sur leur PC Windows.

Comment télécharger Windows 11 2022 Moment 1 ?

Naturellement, la meilleure façon de faire consiste à mettre à jour le système depuis Paramètres > Windows Update. Sur l’écran de gestion des mises à jour, cliquez sur Rechercher les mises à jour et installez Windows 11 2022. Vous pouvez également télécharger le fichier .ISO, si besoin.

Microsoft a également annoncé la disponibilité de la mise à jour Windows 10 2022 (également connue sous le nom de Windows 10, version 22H2). Cette mise à jour comprend un petit nombre de fonctionnalités axées sur la productivité, la sécurité et la gestion.

