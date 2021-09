Avec le rachat de Clipchamp, Microsoft va booster l’édition vidéo de Windows

Microsoft a annoncé cette semaine l’acquisition de Clipchamp, spécialiste de l’édition vidéo en ligne. Et la firme n’en fait aucun secret : son savoir-faire sera dûment utilisé sur Windows.

Windows pourrait bientôt devenir plus agile en vidéo. C’est du moins ce que laisse assez clairement entendre Microsoft avec le rachat, cette semaine, de Clipchamp. Spécialisée dans l’édition vidéo en ligne, la plateforme permet à ses utilisateurs de créer et modifier des vidéos directement depuis un navigateur, mais en tirant parti de la puissance de leur GPU pour toute la partie calcul. Comme le précise The Verge, Clipchamp était notamment utilisé par des groupes Tech comme Google ou encore Dell.

Dans un premier temps, Microsoft compte exploiter le savoir-faire et les technologies de Clipchamp dans sa suite Microsoft 365. « En tant qu’application web qui utilise toute la puissance de votre PC, Clipchamp [est adéquat] pour étendre les expériences de productivité dans le Cloud de Microsoft 365 (…) », a d’ailleurs commenté Chris Pratley, responsable de Microsoft Office. Cela dit, l’intéressé ne cache pas que Windows pourrait également profiter de cette nouvelle acquisition, indiquant que Clipchamp « convient [aussi] parfaitement à Microsoft Windows ».

Rappelons d’ailleurs que Clipchamp est déjà présent sous Windows par le biais d’une application disponible sur le Microsoft Store.

Permettre à Windows d’être (enfin) un peu mieux équipé pour l’édition vidéo

Pour Microsoft, l’idée serait bien sûr d’intégrer nativement les fonctionnalités avancées de Clipchamp à son système d’exploitation, probablement par le biais d’une application native. On pense en premier lieu à la toute nouvelle application Photos de Windows 11, dévoilée mercredi par Panos Panay, qui apporte un certain nombre de nouveautés et un nouveau design, tout en restant encore très limitée sur l’édition vidéo. On peut raisonnablement penser que de futures mises à jour lui permettront d’incorporer certaines fonctions de Clipchamp.

Quoi qu’il en soit, Microsoft a pour objectif à moyen terme d’enrichir drastiquement son offre en termes d’applications grand public. Mission pour laquelle le groupe a d’ailleurs embauché en août un ancien cadre d’Uber. Il ne serait pas surprenant du tout que le rachat de Clipchamp s’inscrive aussi dans cette stratégie.

Pumped to share another #Windows11 first look with you – the beautifully redesigned #PhotosApp is coming soon to #WindowsInsiders pic.twitter.com/hraNJAo9iF — Panos Panay (@panos_panay) September 7, 2021

Clipchamp est une plateforme complète. On y trouve notamment des templates, une bibliothèque de filtres, de transitions et de médias, ainsi qu’une interface de montage facile à appréhender et capable de prendre en charge l’audio multipiste. Il serait très intéressant de voir arriver de telles fonctions sur une application native de Windows 11.