Microsoft Start : la firme veut encore devenir votre page d’accueil

Microsoft a dévoilé Microsoft Start. À la fois portail sur le web et application mobile, ce service veut devenir un nouveau rendez-vous incontournable. On y croit peu.

Microsoft aimerait bien occuper votre page d’accueil, que ce soit sur votre navigateur ou votre smartphone. La firme a ce rêve depuis longtemps puisque dès 2005 elle lance une première version du service Start.com. Vous l’avez peut-être connu sous les noms MSN ou Microsoft actualités, mais le principe est toujours le même : balancer plein de service sur une seule page pour essayer d’en faire un tableau de bord. La page iGoogle de Google servait le même objectif.

N’étant pas très populaire quand il s’agit de service en ligne, la firme de Redmond n’a jamais vraiment réussi à percer avec Microsoft Actualités, et Microsoft Start ne semble pas vraiment parti pour faire beaucoup mieux. Le nouveau portail a toutefois le mérite d’être fonctionnel et plutôt bien conçu.

Un flux d’actualité personnalisé aux couleurs de Windows 11

Microsoft Start est donc un service que l’on retrouve sous de multiples formes : une application sur Android et iOS, un site web à travers Start.com, ou encore des flux d’actualités sur Windows 10 et Windows 11 et sur la page nouvel onglet de Microsoft Edge.

Il réunit avant tout le flux de plusieurs sites d’actualité, mais aussi la météo, les résultats sportifs ou encore le cours des actions en bourse.

Pour Microsoft, c’est avant tout un moyen de concurrencer Google News et de mettre en avant les services associés à Bing. Une barre de recherche est ainsi placée en évidence, et des boutons permettent d’appeler les fonctions pratiques de Bing comme le convertisseur d’unités, ou les outils de mathématiques.

Malheureusement en France, il faut bien admettre que Microsoft Actualités manque de pertinence. À l’image de Bing en version française, le service d’actualité de Microsoft agrège beaucoup d’informations, mais ne sait pas vraiment mettre les plus pertinentes en avant.

Pour le moment, Microsoft Start semble essentiellement être une refonte esthétique pour se mettre au niveau de Windows 11.