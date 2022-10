Microsoft Surface Pro 9 : du muscle, de la 5G et un écran 120 Hz plus malin

Pas de perturbations dans la force du côté de Microsoft. Le géant de Redmond dévoile la nouvelle itération, relativement timide, d'une tablette Windows qui évolue par petites touches. Voici la Surface Pro 9.

Un Surface Event sans nouvelle Surface Pro ne serait pas un vrai Surface Event. Alors comme prévu, Microsoft nous présente sa nouvelle Surface Pro 9. En dépit d’un design inchangé par rapport à l’an passé, la tablette Windows progresse à pas feutrés en adoptant un nouveau processeur et en dotant nativement son écran 120 Hz d’un système de rafraîchissement plus intelligent. Cette année, une configuration ARM / 5G de la Surface Pro 9 est également au menu… ce qui devrait progressivement conduire l’actuelle Surface Pro X à sortir du catalogue de Microsoft.

Dans le détail, Microsoft mise sur les processeurs Intel Alder Lake à basse consommation (12 W) pour la configuration classique de sa nouvelle ardoise. Dans sa version commerciale grand public, cette dernière pourra s’équiper au choix d’un Core i5-1235U ou d’un Core i7-1255U couplé à 8, 16 ou 32 Go de mémoire vive en LPPDR5. Et comme par le passé, les capacités de stockage proposées par Microsoft sur ce modèle s’étirent de 128 Go à 1 To de SSD.

Des nouveautés au compte-goutte pour la Surface Pro 9

La Surface Pro 9 s’équipe pour le reste, à nouveau, d’un écran tactile IPS PixelSense de 13 pouces, offrant une définition 2K (2880 X 1920 pixels), un format 3:2, un ratio de contraste annoncé à 1200:1 et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. On reste donc sur la même dalle que l’an dernier, mais elle peut cette année profiter d’un système de rafraîchissement dynamique permettant d’adapter automatiquement le nombre de Hz en fonction du type d’utilisation ou des contenus consultés. Il s’agit toutefois d’une demi-nouveauté, car si la Surface Pro 8 n’en avait pas bénéficié à son lancement l’année dernière, Windows 11 propose nativement cette fonction depuis plusieurs mois.

Source : Microsoft

Le design de la tablette de Microsoft reste par contre inchangé. En dépit de nouveaux coloris anodisés annoncés par Microsoft (Sapphire et Forest), on reste sur un châssis en aluminium dont les traits sont hérités de la Surface Pro X. On y retrouve une webcam 1080p compatible avec l’identification faciale Windows Hello, mais aussi deux ports USB-C Thunderbolt 4, et une prise d’alimentation Surface Connect. Microsoft nous laisse par ailleurs en compagnie du même clavier que l’an passé et du même Stylet « aplati » Surface Slim Pen 2. Deux accessoires qui devraient une nouvelle fois être vendus séparément.

Côté recharge, la Surface Pro 9 mise enfin sur un bloc secteur 60 W comprenant une prise USB-A 5W pour y connecter un autre appareil à recharger en plus. Pratique. La tablette devrait en elle-même offrir jusqu’à 15 heures 30 d’autonomie selon Microsoft. Une estimation qu’il nous faudra bien sûr vérifier en test.

Source : Microsoft

Dans sa variante ARM / 5G, la Surface Pro 8 reprend l’essentiel de ces caractéristiques, et le même design (avec les coloris Saphire et Forest en moins), mais passe sur une puce Microsoft SQ3 conçue avec Qualcomm. L’architecture ARM permet principalement à la tablette d’offrir une autonomie théorique rehaussée à 19 heures. Attention par contre, on se limite ici à 512 Go de stockage maximum, et à 8 ou 16 Go de RAM en LPDDDR4x seulement. Les ports USB-C de cette configuration sont également « restreints » au standard USB 3.2… en lieu et place du Thunderbolt 4 pour la version Intel.

Notez que pendant le Surface Event, Microsoft a aussi présenté un Surface Laptop 5 ainsi qu’un Surface Studio 2+ ou encore un Audio Dock.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.