Microsoft Surface Event 2022 : comment suivre la conférence en direct

Voici comment suivre en direct la conférence Microsoft Surface Event 2022 qui marquera un anniversaire important. On s'attend à voir, entre autres, une Surface Pro 9 et un Surface Laptop 5.

Ce mercredi 12 octobre 2022, Microsoft organise son Surface Event. La conférence a une saveur toute particulière cette année, puisqu’elle célébrera les 10 ans de la gamme Surface. Plusieurs nouveautés, particulièrement du côté des PC portables et des tablettes, sont attendues.

Ainsi, si vous souhaitez les découvrir, voici comment suivre la conférence du Microsoft Surface Event en direct.

Suivez la conférence Microsoft Surface Event en direct

Pour suivre le Microsoft Surface Event en direct, il y a une méthode officielle : aller directement regarder la conférence sur le site officiel de l’événement qui débutera à 16 heures (heure de Paris). Hélas, le lecteur utilisé par la firme de Redmond n’est pas toujours optimal. Il serait plus simple d’aller sur YouTube, mais Microsoft n’a pas partagé de lien vers la plateforme de streaming.

L’espoir n’est pas perdu cependant. Par le passé, la chaîne YouTube de Microsoft avait bel et bien diffusé les conférences Surface. Il y a donc des chances que ce soit le cas aussi cette année et que l’entreprise rendra le lien public au tout dernier moment.

Ce qu’on attend du Microsoft Surface Event de 2022

Aux dernières nouvelles, il est question d’une tablette Surface Pro 9 tournant nativement sous Windows 11. Il se dit qu’elle se déclinerait en deux versions, l’une dotée d’un Intel x86, l’autre s’appuyant sur une puce ARM.

Il se murmure aussi que l’on pourrait voir un nouveau PC portable, le Microsoft Surface Laptop 5 profitant d’un passage aux processeurs Intel de 12e génération « Alder Lake ». Au-delà de cette mise à niveau, peu de changements marquants sont attendus sur ce produit. Enfin, les bruits de couloir les plus récents font aussi état d’un nouveau PC tout-en-un pour remplacer le Surface Studio 2 de 2018.

Des accessoires en tous genres sont également à prévoir. D’aucuns attendent, par exemple, des écouteurs Surface Earbuds de nouvelle génération ou de nouveaux claviers. Avec un peu de chance, on pourrait même avoir plus d’informations sur le projet Volterra : un devkit dédié à Windows pour ARM présenté pendant la Microsoft Build plus tôt cette année.

