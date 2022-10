Windows : Apple Music et Apple TV vont débarquer dans le Microsoft Store

Apple Music et Apple TV vont arriver sur Windows via le Microsoft Store à partir de l'année prochaine. L'application de streaming musical est par ailleurs déjà disponible sur Xbox et il y a du neuf aussi du côté d'iCloud Photo.

Pendant le Surface Event 2022 de Microsoft, on a vu plusieurs produits dévoilés, mais c’était également l’occasion pour l’entreprise de faire quelques annonces du côté logiciel. Après avoir fait, sans surprise, l’éloge de Windows 11 pour son interface, ses fonctions et sa sécurité, la firme a annoncé deux arrivées intéressantes.

En effet, on apprend que les applications Apple Music et Apple TV vont arriver d’ici à l’année prochaine sur Windows, via le Microsoft Store. En attendant, des versions en accès anticipé sont prévues prochainement dans la boutique virtuelle, mais aucune date précise n’a été indiquée.

Ce n’est d’ailleurs pas le seul service d’Apple qui débarque de la sorte. Les utilisateurs peuvent en effet accéder à iCloud Photo directement depuis l’application Photos de Windows 11.

Pour ce faire, il faut juste télécharger, au préalable, iCloud depuis le Microsoft Store « et vos photos prises à l’iPhone apparaîtront automatiquement ». Les responsables de Windows affirment qu’ils veulent en faire la plateforme la plus ouverte et c’est dans cette même optique que les applications Android avaient pu faire leur arrivée.

Apple Music déjà sur Xbox

Enfin, sachez aussi que s’il faut patienter encore un peu pour en profiter sur Windows, vous pouvez désormais déjà accéder à Apple Music sur Xbox. Cela a été confirmé pendant le Surface Event.

Le journaliste Tom Warren de The Verge a d’ailleurs montré sur Twitter à quoi ressemblait l’interface de la plateforme de streaming musical en partageant un court enregistrement vidéo.

Apple Music is now available on Xbox consoles pic.twitter.com/LoH6UH5Ycz — Tom Warren (@tomwarren) October 12, 2022

Du côté du matériel, sachez que Microsoft a dévoilé le PC portable Surface Laptop 5, la tablette Surface Pro 9, l’enceinte Audio Dock et le PC tout-en-un Surface Studio 2+.

