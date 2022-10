Surface Studio 2+ : quatre ans après, Microsoft ressort son PC tout-en-un

Microsoft est de retour avec plusieurs annonces, dont la réédition dans une version « + » de son PC tout-en-un. Dommage que le Surface Studio 2 Plus ne profite pas de la douzième génération de processeurs d'Intel Core.

En 2016, Microsoft sortait son Surface Studio, un ordinateur tout-en-un conçu pour les créatifs, mais un peu en retard techniquement. Deux ans plus tard en 2018, une deuxième itération sortait avec une mise à jour bienvenue. Quatre ans sont passés et il était temps pour Microsoft de mettre à jour son PC tout-en-un avec le Surface Studio 2+.

En plus de cet ordinateur, Microsoft a présenté son 2-en-1 portable, la Surface Pro 9, le notebook Surface Laptop 5 ainsi qu’une enceinte qui fait office de hub USB.

Une machine pensée pour les créatifs

Ce qui attire tout de suite l’œil sur cet ordinateur, c’est évidemment son écran. Une dalle tactile (10 points maximum) de 28 pouces, pour un ratio 3:2. Avec cela, une définition de 4 500 par 3 000 pixels (soit 192 ppp), des profils de couleur sRGB et Vivid, du DCI-P3, un contraste de 1200:2 et une certification Dolby Vision. En plus de cela, l’écran peut être incliné comme on le souhaite avec une « charnière à gravité zéro » comme l’appelle Microsoft.

De quoi ravir les professionnels du graphisme et des métiers créatifs puisque dans la boîte est livré le stylet Surface Pen, qui permet de dessiner sur l’écran. Le fabricant propose aussi un clavier et une souris Surface.

Microsoft ne lésine pas sur la connectique, car on trouve trois ports USB-C Thunderbolt 4, deux ports USB-A 3.1, une prise audio 3,5 mm et un port Ethernet de 1 Go/s. Pour se connecter à Internet, il y a aussi du Wi-Fi 6 et pour les appareils audio (et autres) du Bluetooth 5.1.

Pas d’Intel Core de 12e génération, mais une jolie RTX 3060

Côté hardware, la (petite) déception est que l’on ne trouve pas de processeur Intel Core de douzième génération, mais « seulement » un i7-11370H. Il est accompagné d’une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3060 et de 32 Go de RAM en DDR4. Pour le stockage, une seule version existe et propose 1 To en SSD. Selon Microsoft, son Surface Studio 2+ est ainsi jusqu’à 50 % plus rapide et a des performances graphiques deux fois plus élevées que le Surface Studio 2.

Le tout fonctionne sous Windows 11 Pro puisque c’est la version du système d’exploitation livrée, à savoir la dernière en date. Pour les visioconférences, le Surface Studio 2+ a droit à une webcam 1080p (qui est compatible avec Windows Hello) et deux microphones. Pour l’audio, cet ordinateur est équipé de haut-parleurs stéréo 2.1 compatibles Dolby Atmos.

Pour le moment, Microsoft n’a annoncé aucun tarif ni aucune date de commercialisation, on ne sait pas si l’ordinateur sortira sur le marché français.

