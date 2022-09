Microsoft annonce un Surface Event pour le 12 octobre : voici ce qu’on devrait y découvrir

C'est confirmé, le prochain Surface Event de Microsoft se tiendra le 12 octobre. L'évènement devrait permettre à la firme de présenter plusieurs produits, dont une Surface Pro 9, de nouveaux PC portables et un potentiel Surface Studio 3... entre autres.

Microsoft a officialisé une date pour son prochain Surface Event. La conférence annuelle du géant de Redmond, dévolue à la gamme Surface, se tiendra cette année le 12 octobre prochain… et cette édition risque d’être spéciale, pour au moins deux raisons : cette année marque en effet le dixième anniversaire de la gamme Surface, et pour la première fois depuis 2019, l’évènement pourrait se tenir en personne (et non plus à distance).

Il y a donc de bonnes chances pour que Microsoft fasse de ce Surface Event 2022 un moment un peu particulier. Reste maintenant à savoir ce que la firme nous y présentera. Et de ce côté, les rumeurs ne manquent pas.

Quels produits attendre au Surface Event 2022 ?

En premier lieu, Microsoft devrait dévoiler sa Surface Pro 9. Cette nouvelle ardoise sous Windows 11 devrait reprendre les lignes de la Surface Pro 8, mais avec une nouveauté importante : la possibilité de choisir entre un processeur Intel x86 ou une puce ARM (vraisemblablement développée conjointement par Microsoft et Qualcomm, comme le furent les puces SQ1 et SQ2 des Surface Pro X). D’après Windows Central, cette Surface Pro 9 pourrait enfin adopter deux nouveaux coloris : Sapphire (bleu) et Forrest (vert). Ces nouvelles teintes arriveraient en complément des finitions Graphite et Patinium que l’on connaît déjà.

De récentes rumeurs nous mettent également sur la piste d’un Surface Laptop cinquième du nom. L’appareil se contenterait par contre du minimum syndical, avec un simple passage aux processeurs Intel de 12ème génération « Alder Lake ». Il conserverait le même écran et le même design, sans autre changement notable. Cela dit, d’autres informations en fuite laissent entendre que la firme se concentrerait sur un potentiel Surface Laptop Gaming, couplant la 12ème génération de processeurs Intel « H » aux RTX 3050 Ti ou 3070 Ti de Nvidia. L’appareil se doterait également d’une dalle IPS QHD de 16 pouces capable de monter à 165 Hz. Des informations qu’ils convient pour l’instant de prendre avec des pincettes.

Microsoft pourrait enfin nous montrer un nouveau PC de bureau tout-en-un Surface Studio. Il s’agirait alors de remplacer le Surface Studio 2 actuel, plus que vieillissant car lancé en 2018. Nous y trouverions un processeur Intel 12e génération couplé à une RTX 3000. Le lancement d’accessoires à l’occasion de ce Surface Event 2022 n’est pas non plus à exclure. On pense par exemple à de nouveaux écouteurs Surface Earbuds, ou encore à de nouveaux claviers Type Cover. Windows Central croise par ailleurs les doigts pour que Microsoft lance son projet Volterra : un kit de développement Windows on ARM qui pourrait s’avérer salutaire pour l’écosystème du géant de Redmond.

