Surface Laptop 5 : on en sait plus sur le prochain PC portable de Microsoft

Le prochain PC portable de Microsoft fait parler de lui. L'annonce du Surface Laptop 5 approche et on en sait plus sur ses caractéristiques.

Après Apple et Google, Microsoft va renouveler sa gamme d’appareils au mois d’octobre avant les fêtes de fin d’année. On attend notamment la présentation d’une Surface Pro 9 à la fois sous ARM et Intel, mais aussi d’un Surface Laptop 5.

Pour ce dernier, Microsoft pourrait faire le minimum syndical si l’on en croit les dernières rumeurs.

Un simple changement de processeur ?

D’après le site WinFuture, le Surface Laptop 5 devrait toujours être proposé en deux tailles avec un écran de 13 ou 15 pouces au format 2:3. La batterie resterait inchangée à 47,4 Wh et le site suppose que le design ne devrait pas évoluer d’un iota.

La grande nouveauté pour ce Surface Laptop 5 serait donc l’intégration d’une nouvelle puce basée sur la 12e génération de processeurs Intel Core. Plus précisément les Intel Core i5-1235U et Core i7-1255U équipés de 4 cœurs performance et 6 cœurs basse consommation.

Avec les Surface Laptop 3, Microsoft avait mis en avant le choix entre Intel et son nouveau partenaire AMD. Pourtant, les rumeurs semblent indiquer que les processeurs Ryzen ne seraient plus proposés sur cette nouvelle génération.

I think it’s fair to say the new Surface lineup will use AMD Ryzen and/or Radeon.

Probably on a new gen Surface Laptop, or maybe in the new Surface Studio. pic.twitter.com/thIzfStytg — Cassim Ketfi (@NotCassim) September 17, 2022

Le patron de la marque Surface, Panos Panay s’est récemment photographié avec Lisa Su, la boss d’AMD. On peut supposer que les puces AMD Ryzen ou Radeon trouveront tout de même leur place dans l’un des nouveaux produits de Microsoft.

La conférence Microsoft Surface aura lieu le 12 octobre 2022.

